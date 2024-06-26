玩網遊「上古世紀」爭吵 新州男飛至佛州 持鐵鎚重傷網上玩家

愛德華．康行兇用的鐵鎚。（納蘇郡警局照片）

警方表示，新澤西州 20歲男子愛德華‧康(Edward Kang)在電玩遊戲「上古世紀」(ArcheAge)中，與在現實世界並不認識的一名男性玩家反目成仇，竟搭機飛往佛羅里達州，潛入被害人未上鎖的住宅，以預先購買的鐵鎚攻擊他的頭部，被控謀殺未遂。

20歲男子愛德華‧康被控謀殺末遂。(納蘇郡警局照片)

美聯社報導，佛州 納蘇郡(Nassau County)警長里博(Bill Leeper)於24日召開案件記者會時表示，稱嫌犯愛德華上周末出現在佛州費南迪納比奇海灘(Fernandina Beach)的被害人家中，「顯然是要與被害人對峙」；此前兩人素未謀面，此案的犯案動機源自「鍵盤爭執」。

里博表示，愛德華告訴家人要去佛州與透過電玩認識多年的網友見面，遂從新州紐瓦克飛往佛州傑克遜維爾，21日下榻被害人家附近的酒店，但未說明他如何得知被害人的地址；警員在愛德華住的飯店房間內發現收據，顯示他到鄰近五金行購買鐵鎚和手電筒。

里博說，穿著全黑衣服、戴手套和口罩 的愛德華22日晚潛進被害人未上鎖的家中，趁被害人23日清晨玩完遊戲起身如廁時，用鐵鎚重擊他的頭部。

里博說，兩人的年紀相仿，被害人遭受攻擊後將愛德華撂倒在地；被害人的繼父聽到呼救聲前來查看，兩人一起制伏愛德華並奪下凶器，直到警員抵達現場。

里博說：「警員到場後，在房子入口和被害人的臥室發現大量血跡。」

警長說，被害人頭部遇襲，傷勢嚴重，所幸24日已出院。

愛德華23日關押在納蘇郡監獄，被指二級謀殺未遂和武裝入室盜竊罪，尚不清楚他是否有律師。

里博說，警方偵訊愛德華的攻擊動機時，他形容被害人「在網路上是個壞人」。

里博表示，愛德華還問警方，他要關幾年。里博回答：「康先生，你要很久以後才能打電動了。」。

「上古世紀」是南韓遊戲商研發的大型多人線上角色扮演遊戲，但因「活躍玩家人數持續減少」，廠商4月宣布自本月27日起退出美國市場。

里博表示，這起「離奇案件」提醒人們，「線上互動可能在現實世界中造成後果」；他呼籲民眾提高警覺，發現任何可疑的線上行為要報警，並鎖好家門。