夏威夷衝浪好手 神鬼奇航演員佩瑞遭鯊攻擊喪生
夏威夷傳奇衝浪好手兼教練和救生員，同時曾客串電影「神鬼奇航」的塔馬約·佩瑞(Tamayo Perry)，23日在歐胡島北岸(North Shore)外海衝浪時遭鯊魚攻擊，不幸喪生，得年49歲。
檀香山市長布朗吉亞迪(Rick Blangiardi)說，佩瑞是檀香山海洋安全與救生中心八年資歷的老手，也是北岸地區聞名的操槳手。他讚揚佩瑞是「勇敢、奉獻、深具責任感」的典範，對當地居民與遊客安全，貢獻卓著，他的「英勇行徑與不懈的努力」將永不被忘懷。
檀香山緊急醫療服務處發言人恩賴特(Shayne Enright)說，23日午後不到1時，海洋安全與救生小組和海灘其他急救單位接獲通報，說有衝浪客遭鯊魚攻擊，生命垂危。
海洋安全急救隊隨即派出快艇，將佩瑞載到海岸上，急救人員當場宣布不治。
檀香山海洋安全與救生中心代主任雷哲(Kurt Lager)說，佩瑞是人人敬愛的救生員，舉世聞名的職業衝浪好手，個性隨和，極具「感染力」，「大家敬愛他，他敬愛大家猶有過之。」
佩瑞生前參與過多項影視作品的演出，包括「加勒比海盗－ 神鬼奇航：幽靈海」、「碧海嬌娃」、「檀島警騎2.0」、「Lost檔案」。他自己說，不演戲時，會拍全國性和國際性廣告片，「還是有相當的角色，讓自己玩得愉快盡興。」
佩瑞的太太艾蜜莉雅(Emilia Perry)出生於澳洲西部，還沒搬到夏威夷之前，就是衝浪的好手；「我18歲來夏威夷參加比賽，認識佩瑞。過了幾年，我拿著從浪板，和他結婚，一路到現在。這些年來，佩瑞灌輸我大量海洋知識，是無價之寶。」
資料顯示，2023年全球共發生120起鯊魚攻擊事件，其中36起在美國，夏威夷有8件，其中1件致命；42%的被害人是衝浪客。
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