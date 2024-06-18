密州嬉水廣場驚傳28聲槍響 9人受傷

密西根州底特律郊區一處嬉水廣場15日傍晚發生大規模槍擊，一名42歲白人男子朝人群開了至少28槍，造成9人受傷，現場遺留大量彈殼。(路透)

密西根州底特律郊區羅徹斯特希爾(Rochester Hills)的布魯克高地嬉水廣場(Brooklands Plaza Splash Pad)15日傍晚5時左右發生大規模槍擊 案，42歲白人男子納許(Michael William Nash)停車後走向公園戲水池，朝人群開了至少28槍，造成9人受傷，包括2名幼童和1名孕婦；開槍行凶者納許已開槍自盡。

這起槍擊案造成一對母子3人輕重傷，另有一對夫妻護女而中彈，善心人士透過眾籌網站「GoFundMe」協助傷者籌措醫藥費。

警方紀錄顯示，911熱線於15日傍晚5時11分收到第一通報案電話；警方獲報2分鐘內趕到現場，但槍手嫌犯已逃走，警方在現場尋獲1把手槍和3個空彈匣。

警員鎖定嫌犯後，當天稍晚包圍附近一處住宅，呼喊沒人回應後，先部署無人機、隨後攻堅，破門見到42歲的槍手嫌犯納許顯然已飲彈自盡，並當場發現另一把AR-15步槍。

奧克蘭郡(Oakland County)警長布查德(Michael J. Bouchard)16日表示，納許沒有前科，並與母親同住。

警方根據現場事證初步研判，納許原計畫犯下更多隨機槍擊案，布魯克高地嬉水廣場並不是他唯一的目標；但其犯案動機仍有待釐清。

布查德在16日記者會上說，槍擊間，槍手可能開28槍，並多次重新裝彈。警方在現場發現1把9毫米半自動手槍以及3個空彈匣。警方由槍追人，找到槍枝登記地址，槍手與他的母親同住該處。但警方表示對峙時槍手的母親不在家。

警方說明，共有9人中槍，包括一對8歲與4歲的兄弟，8歲哥哥的頭部中彈，4歲的弟弟腿部受傷，他們的39歲母親腹部與腿中彈；這對母子3人中，只有弟弟的傷勢穩定，其他兩人傷勢危殆。

其他6名傷者年齡都超過30歲，其中最年長的是腹部中彈的78歲男性。

傷者中還包括羅徹斯特希爾居民米凱拉和艾瑞克‧考富林(Micayla and Eric Coughlin)；這對夫妻和2個孩子在意外發生前不久，才剛買完冰淇淋，一家人走到嬉水廣場邊就槍聲大作。考富林夫妻用身體保護2歲和7個月大的女兒，結果雙雙身中多槍重傷，目前在醫院急救。