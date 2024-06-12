亞特蘭大男 鬧區當街開槍傷3人 兇嫌被警察擊中

警察抵達槍案現場桃樹中心外。(美聯社)

位於亞特蘭大 鬧區的桃樹中心(Peachtree Center)美食廣場The Hub，11日下午一名34歲男子槍擊 3人後，被下班的警察開槍擊中。被槍手擊中的兩人重傷，情況危急，另兩人也送醫。

市長狄更斯(Andre Dickens)在案發現場附近舉行記者會說，案件起於兩人爭吵，其中一人拔槍，擊中對方和另兩人。嫌犯曾因武裝搶劫坐牢，被逮捕過11次。

警局長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)說，嫌犯帶著手槍來到餐飲區，和某人發生爭執，開槍射傷對方，又朝另兩人開槍。剛好有下班警察趕來，拔槍擊中嫌犯。

受傷的三人是來自Grayson的47歲男子和來自East Point的69歲女性，以及70歲的亞特蘭大女性。送到格瑞迪紀念醫院(Grady Memorial Hospital)的兩人情況危急，另兩人在艾茉瑞紀念醫院(Emory Memorial Hospital)治療。

案發後，桃樹街和約翰波特曼大道(John Portman Boulevard)交口的大樓暫時封閉，不准人員進出，不過很快就解封。現場警察說，許多目擊者匆匆逃離，手機、背包等個人物品，都來不及帶走。

剛送完貨到對街大樓的馬修斯(Jamal Mathews)正要回到自己的卡車上，看到好幾十名警察趕至現場。馬修斯說，鬧區大樓四周一下子來那麼多警察，這情況很常見，因此，他聽到原來是發生了槍擊案，一點都不驚訝。

他說，「警察能讓整條街安全無虞，我很高興......他們知道自己在做甚麼，我看得出來。」

離案發地點很近的桃樹中心捷運 站(Peachtree Center MARTA station)未受波及，捷運警察局發言人莉妥斯(Deneya Littles)說，特別行動反應小組與外勤小組都在幫忙亞特蘭大市警局維持現場秩序，也加強車站內外的巡邏。

桃樹中心面積250萬平方呎，裡面有6棟辦公大樓和大商場，是亞特蘭大名建築師暨地產開發商波特曼(John Portman)開發的鬧區商辦中心。