新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題
紐約郵報報導，美國紐澤西州6歲女童露西（Lucy Morgan）某天問母親「怎樣能和上帝在一起、獲得救贖」，不料短短2周後便遭遇離奇意外喪命，被飛噴的羽球拍碎片擊穿頭骨死亡，詭異問題和時機令人頭皮發麻。
每日郵報指出，露西6月1日和家人到緬因州度假，假期最後一天，露西和10歲哥哥一起在度假小屋的後院打羽毛球，沒想到哥哥向下揮拍時，球拍莫名斷裂，銳利碎片飛噴而出擊穿露西頭骨，造成嚴重腦損傷。儘管緊急送醫，救治4天後仍身亡。
露西的牧師父親詹姆斯透露，露西死前2周才問過母親蓓瑟妮「怎樣能和上帝在一起、獲得救贖」，蓓瑟妮回答可以一起禱告，但露西堅持自己來，便回房間向上帝禱告，並畫畫記錄對上帝的愛。
意外發生後，醫療直升機緊急將摩根送往波特蘭市的緬因醫學中心治療，由於傷勢過重，最後仍回天乏術。
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