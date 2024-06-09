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兒童蔬菜薯片竟含重金屬 恐影響發育

編譯俞仲慈／綜合報導
圖左Lil' Puffs Sweet Potato Apple Asteroid含鉛量超標60%；圖右Tomato & Herb Bone Broth puffs則超標53%。(亞馬遜購物網站)
圖左Lil' Puffs Sweet Potato Apple Asteroid含鉛量超標60%；圖右Tomato & Herb Bone Broth puffs則超標53%。(亞馬遜購物網站)

根據「消費者報告」(Consumer Reports)最新檢驗結果，市售兩款標榜健康的兒童蔬菜薯片含有過量鉛金屬，可能有害兒童腦部發育，值得關注。

根據每日郵報報導，兩家食品業Lesser Evil和Serenity Kids生產的蔬菜薯片驗出含有「令人憂心」的鉛含量，包括Lesser Evil的Lil' Puffs Sweet Potato Apple Asteroid含鉛量超標60%；Serenity Kids製造的Tomato & Herb Bone Broth puffs則超標53%。

「消費者報告」還發現Lesser Evil生產的另一款蔬菜薯片Lil' Puffs Intergactic Voyager Veggie Blends鉛含量超過加州含鉛量安全標準112%。

而且無論哪一款蔬菜薯片的含鉛量，都比「消費者報告」2017年以來檢驗的80種嬰兒食品鉛含量來得高，讓許多家長相當錯愕。

二寶媽利佐(Macarena Rizzo)經常給15個月大的女兒吃蔬菜薯片，得知檢驗結果後感覺非常失望：「我以為做了很好的選擇或是明智的選擇，但事實並非如此。」

報告指出，上述兒童蔬菜薯片均可以在全美各地亞馬遜(Amazon)、Whole Foods以及目標百貨(Target)等連鎖賣場購買；同時Lesser Evil產品還在連鎖賣場沃瑪(Walmart)與連鎖藥局CVS販售。

「消費者報告」食安檢驗主管羅傑斯(James Rogers)呼籲食品業者需要更注意休閒食品金屬含量問題，尤其是用木薯製成的兒童食品，因為由木薯製成的粉末加工再製的零食「可能比食用新鮮木薯更容易吸收金屬鉛」。

已有研究證實，金屬鉛可以透過污染、沉積在植物根部，而被木薯之類根莖蔬果吸收，而且人體長期接觸鉛，對於兒童危害更大，因為鉛屬於強效神經毒素，可能滲透在血液，沉積在骨骼、牙齒與軟組織並逐漸在體內積聚，影響中樞神經系統，增加兒童低智商、過動症與自閉症等發育風險。

另外「消費者報告」也發現凡採用高粱(無麩質穀物)製成的食品含鉛量非常低，是一件好消息。

目標百貨 加州 亞馬遜

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