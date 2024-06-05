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化學閹割不夠 路州通過 性侵兒童可重判手術去勢

記者顏伶如／綜合報導
允許性侵兒童的某些罪犯被判處手術去勢的法案，必須等待共和黨籍路州州長蘭德里簽署後才能生效。(美聯社)
允許性侵兒童的某些罪犯被判處手術去勢的法案，必須等待共和黨籍路州州長蘭德里簽署後才能生效。(美聯社)

路易斯安納州議會3日通過提案，允許法官對性侵兒童的某些罪犯能夠加重判刑，判處切除生殖器官的手術去勢(surgical castrations)，而不是只接受注射荷爾蒙藥物的化學閹割(chemical castrations)。根據法案條款，性侵受害兒童年齡在13歲以下，法官得以對性侵犯判處手術去勢。

法案必須等待共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)簽署後才能生效。路易斯安納州目前州法已允許法官對兒童性侵、性攻擊與性騷擾的罪犯判處化學閹割。

根據新法內容，手術去勢必須經過法院指派的醫學專家同意才能進行，手術必須在是罪犯仍然在押期間進行。拒絕手術去勢的兒童性侵犯可能面臨最高五年有期徒刑。

華盛頓郵報4日報導，提案人民主黨籍州參議員瑞吉娜‧巴羅(Regina Ashford Barrow)上個月在聽證會上表示：「我們有責任也有義務保護最脆弱的族群，我覺得我們的孩子並不安全。」

巴羅坦承，先前推動法案過程中曾經遭遇許多挫折，因為路州冤案數量偏高。但她表示，某些性侵犯多次犯罪的狀況令人憂心，受害者歷經性暴力摧毀之後，人生永遠受到影響。

受刑人維權人士萊利(Bruce Reilly)則在聽證會上說，手術去勢有違憲之虞，路州沒有必要推出更多去勢手段。他說，手術去勢手段殘忍，屬於極不尋常的處罰，但沒有具體證據證明可以消除「存在於某人內心的問題」。

加州、德州、佛羅里達州州法允許法官對兒童性侵犯判處化學閹割。南韓、波蘭等國也允許法官對性犯罪者判處化學去勢。

紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)生物倫理學教授麥克米蘭(John McMillan)說，美國允許某些州對罪犯手術去勢，在國際社會顯得格外不同。

麥克米蘭指出，手術去勢能否降低性犯罪，相關研究非常有限，因為手術去勢只有在極少數國家實施。

路易斯安納州 性騷擾 加州

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