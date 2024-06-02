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杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

末日論信徒殺害前妻等3人 首犯判死

編譯盧炯燊／綜合報導
愛達荷州2019年轟動全球的「末日論信徒」殺人案， 陪審團1日一致判處55歲的被告戴貝爾死刑。(美聯社)
愛達荷州2019年轟動全球的「末日論信徒」殺人案， 陪審團1日一致判處55歲的被告戴貝爾死刑。(美聯社)

愛達荷州2019年轟動全球的「末日論信徒」殺人案，夫妻檔兇手查德‧戴貝爾(Chad Daybell)及洛莉‧瓦洛‧戴貝爾(Lori Vallow Daybell)早前已被判殺人罪名成立。陪審團1日一致判處55歲的被告查德死刑，至於50歲的被告洛莉則仍待量刑，但她去年已因另外三起謀殺罪被判終身監禁，不得假釋。

案中三名死者分別是查德的前妻塔米·戴貝爾(Tammy Daybell)以及洛莉與第四任丈夫所生的兩名子女︰7歲的約書亞(Joshua Jaxon Vallow)及16歲女兒泰莉(Tylee Ryan)。

本案於2019年11月揭發，約書亞及泰莉的祖父報警兩人失蹤，翌年2月，愛州警方在夏威夷逮捕了洛莉，指控她遺棄兒童和妨礙調查，而且為了領取福利而沒有報告失蹤人口，殊不知兩人早已死亡。

直到當年6月，調查人員在查德居處後院發現兩具屍體，證實屬於兩名失蹤孩子。查德是洛莉的第五任丈夫。

至於查德的前妻塔米則是在2019年10月過世，死前一個多月，查德提高了她的壽險保額。在她死後兩星期，查德與洛莉結婚。當局在發現兩名孩子屍體後對塔米死亡原因產生懷疑，驗屍證實她死於窒息。

在近兩個月的審判中，檢察官表示，查德曾撰寫宣揚世界末日小說，宣揚世界末日預言和邪靈附身，辯護律師也試圖以此為理由替被告脫罪。但檢方指本案其實是圍繞著「金錢、權力和性」。

洛莉也沉迷末日邪教信仰，認為查德是她前幾世的伴侶、未來的邪教領袖，於是跟他結婚。庭上證人表示，洛莉還認為她兩的名孩子是被黑暗靈魂附身的「殭屍」。

此案因涉及「世界末日」信仰而引起全球關注，並被拍成電影「世界末日媽媽」(Doomsday Mom)。Netflix紀錄片「母親之罪「(Sins of Our Mother)也是以此為題材。

愛州法律允許以注射或槍決方式行死刑，但由於該州從未使用過行刑隊，因此據信查德將被注射毒針處死。

壽險 愛達荷州 夏威夷

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