俄州狠母每日餵汽水+配方奶 4歲童滿口蛀牙、糖尿病致死

俄亥俄州4歲女童荷柏生前遭母親班克絲嚴重忽視與虐待，常喝汽水泡的嬰兒配方奶，最終因糖尿病併發症而腦死身亡。圖可見地上放有「激浪」汽水紙箱；示意圖。（圖／123RF）

紐約郵報報導，俄亥俄州 一名婦女只餵年僅4歲的女兒食用汽水泡的嬰兒配方奶，導致女童因糖尿病併發症 而腦死身亡，法院24日判過失殺人罪名成立，處至少9年有期徒刑。法院文件指出，女童生前從來沒有看過牙醫，口腔牙齒全部蛀光。

41歲班克絲（Tamara Banks）經常餵4歲女兒荷柏（Karmity Hoeb）食用碳酸飲料「激浪」（Mountain Dew，或譯為山露）泡的配方奶，導致荷柏在2022年1月因糖尿病酮酸中毒而腦死身亡。

1瓶22盎司的激浪汽水含有77克糖，而專家建議孩童每日攝取糖分應低於24克；荷柏早就過了食用配方奶的年齡。

消息指出，荷柏死前幾日已經出現「嚴重健康問題」的跡象，但班克絲拖到她全身發青、呼吸停止才叫救護車。

檢察官表示，荷柏生前受到嚴重忽視和虐待，沒有獲得適當飲食營養和醫療照護。根據法院文件，荷柏生前從未看過牙醫，死亡時滿口蛀牙，沒有一顆牙齒完好無缺。

事實上，班克絲此前有過一個兒子，也在4歲時因糖尿病陷入昏迷，最終死亡。

檢察官表示，不顧兒女死活的班克絲卻相當重視自身健康，不僅會定期拿處方簽，甚至會讓醫生上門看診。

至於荷柏的父親也承認犯下過失殺人，預計6月判刑。