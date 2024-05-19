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餵童褪黑激素 新罕州托兒所4員工自首

編譯俞仲慈／綜合報導
涉嫌以褪黑激素餵食幼童的新罕布夏州日間托兒所四名員工，已向警方自首。左為托兒所負責人52歲戴克曼。(新罕州曼徹斯特市警局)
涉嫌以褪黑激素餵食幼童的新罕布夏州日間托兒所四名員工，已向警方自首。左為托兒所負責人52歲戴克曼。(新罕州曼徹斯特市警局)

新罕布夏州一家日間托兒所負責人與三名員工在未告知家長與未取得家長同意情況下，對幼兒餵食褪黑激素，16日四人自行向警方自首。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)16日報導，新罕州曼徹斯特(Manchester)警方表示，去年11月接獲報案，指控「位於艾默里街(Amory Street)316號的日間托兒所涉及違法行為」，於是展開調查。

經過六個月調查，警方發現有幼童被餵食褪黑激素的情形，並證實「在家長不知情或未同意情況下，孩童食物被摻入褪黑激素」，於是逮捕托兒所負責人52歲戴克曼(Sally Dreckmann)以及三名員工：51歲伊尼(Traci Innie)、23歲費拉多(Kaitlin Filardo)和23歲福斯特(Jessica Foster)，四名嫌犯均被控犯下10項危害兒童福利罪。

根據CBS附屬電台WBZ報導，戴克曼經營的托兒所未經核准，因為新罕州法律規定只要托兒人數不超過三人，即使未經核准仍屬合法。

鄰居布謝(Gary Boucher)得知有托兒所餵食兒童褪黑激素的行為，深表不滿：「真是令人憤慨，如果是我的孩子，我會非常難過。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，2012年至2021年間約有7%急診病患是意外攝取過量褪黑激素的兒童，因此美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)對於兒童和青少年服用褪黑激素，提出警告並呼籲食品藥物管理局(FDA)應該嚴加管控。

妙佑診所(Mayo Clinic)指出：「褪黑激素在睡眠-清醒周期發揮重要作用，血液中褪黑激素自然分泌以夜間最高，而且有研究顯示，服用褪黑激素有助於改善睡眠障礙。」並強調：「短期間內服用褪黑激素並無安全疑慮，而且和其他安眠藥相比，不太可能依賴褪黑激素上癮，即使反覆服用，產生的副作用不大，例如宿醉反應(hangover effect)。」

聯邦疾病防治中心 新罕布夏州 福利

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