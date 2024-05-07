我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

竟在浴室藏攝影機 密州童軍營志工判22年

記者張聲肇／綜合報導
密蘇里州41歲男子納爾遜在童軍營擔任志工，竟在公共浴室偷裝攝影機，被聯邦法院判處監禁22年，外加罰款6萬1810元。(聖法蘭斯瓦郡警局)
密蘇里州41歲男子納爾遜在童軍營擔任志工，竟在公共浴室偷裝攝影機，被聯邦法院判處監禁22年，外加罰款6萬1810元。(聖法蘭斯瓦郡警局)

密蘇里州41歲男子納爾遜(David Lee Nelson)在童軍營擔任志工，竟在公共浴室偷裝攝影機，2日被聯邦法院判處監禁22年，另加罰款6萬1810元。

聯邦檢察官辦公室指出，納爾遜繳納的罰金，主要用來充當補償受害者及防範類似事件基金，另外6000多元用來支付受害人心理諮商費用。納爾遜在華盛頓州瑞德蒙(Redmond)監獄服刑期滿出獄後，終身仍須受監控，且未經核准不得接觸任何未成年人。

2021年7月，聖路易市南方80哩聖法蘭斯瓦郡男童軍營浴室紙巾架裡，被發現偷藏有一台攝影機。聯邦檢察官辦公室說，納爾遜將攝影機鏡頭對準浴室裡的淋浴間和其他角度。

當地童軍團長和童子軍一起清洗淋浴間時，發現一台攝影機；他們繼續找下去，又再發現另一台，於是打電話報警。當時，納爾遜就在附近徘徊，當地聖法蘭西斯郡警長辦公室派員前來調查時，他一開始還告訴警方，他過來是為了要拿留在裡面忘了帶走的手機充電器。

今年1月，納爾遜在法庭承認檢方指控的兩項製作兒童色情影像罪名，以及兩項企圖製作兒童色情影像罪名。

受害人及其家長公開在法庭表示，童軍志工竟做出這種事，害他們從此不敢相信任何人；受害人說，現在他們每到公共洗手間，都會覺得害怕、不舒服。

密蘇里州 監獄 華盛頓州

上一則

外送披薩停錯車道 18歲男遭開數槍險丟命

下一則

民主黨進步派標竿 參議員桑德斯拚連任
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

浴室架子

浴室架子
向太浴室摔斷腿骨 「喊半天沒人理」

向太浴室摔斷腿骨 「喊半天沒人理」
密州市長迎移民 檢察長：故意送無證客到密蘇里恐涉重罪

密州市長迎移民 檢察長：故意送無證客到密蘇里恐涉重罪
三代同名同日生 密州勒辛斯基家喜迎三世寶貝

三代同名同日生 密州勒辛斯基家喜迎三世寶貝

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁