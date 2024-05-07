竟在浴室藏攝影機 密州童軍營志工判22年

密蘇里州41歲男子納爾遜在童軍營擔任志工，竟在公共浴室偷裝攝影機，被聯邦法院判處監禁22年，外加罰款6萬1810元。(聖法蘭斯瓦郡警局)

密蘇里州 41歲男子納爾遜(David Lee Nelson)在童軍營擔任志工，竟在公共浴室偷裝攝影機，2日被聯邦法院判處監禁22年，另加罰款6萬1810元。

聯邦檢察官辦公室指出，納爾遜繳納的罰金，主要用來充當補償受害者及防範類似事件基金，另外6000多元用來支付受害人心理諮商費用。納爾遜在華盛頓州 瑞德蒙(Redmond)監獄 服刑期滿出獄後，終身仍須受監控，且未經核准不得接觸任何未成年人。

2021年7月，聖路易市南方80哩聖法蘭斯瓦郡男童軍營浴室紙巾架裡，被發現偷藏有一台攝影機。聯邦檢察官辦公室說，納爾遜將攝影機鏡頭對準浴室裡的淋浴間和其他角度。

當地童軍團長和童子軍一起清洗淋浴間時，發現一台攝影機；他們繼續找下去，又再發現另一台，於是打電話報警。當時，納爾遜就在附近徘徊，當地聖法蘭西斯郡警長辦公室派員前來調查時，他一開始還告訴警方，他過來是為了要拿留在裡面忘了帶走的手機充電器。

今年1月，納爾遜在法庭承認檢方指控的兩項製作兒童色情影像罪名，以及兩項企圖製作兒童色情影像罪名。

受害人及其家長公開在法庭表示，童軍志工竟做出這種事，害他們從此不敢相信任何人；受害人說，現在他們每到公共洗手間，都會覺得害怕、不舒服。