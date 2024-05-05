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新罕州少年感化院涉長期虐待 首位原告獲賠3800萬

編譯廖振堯／綜合報導
新罕州曼徹斯特 市感化院「青年發展中心」虐待院生的審判、原告米漢在證人席上展示他14歲被送交感化時的照片。(美聯社)
新罕州曼徹斯特 市感化院「青年發展中心」虐待院生的審判、原告米漢在證人席上展示他14歲被送交感化時的照片。(美聯社)

新罕布夏州曼徹斯特(Manchester)市的感化院「青年發展中心」(Youth Development Center)，被爆料60餘年來涉嫌毆打、強姦、關禁閉等虐待行為不斷，逾上千名少年受害，該州陪審團3日判決受害原告米漢(David Meehan)獲賠3800萬元，為該州民事案件史上最大的陪審團判賠金額。

美聯社報導，現年42歲的米漢2017年向警方報案，3年後控訴新罕州政府，促使11名公務員被捕；後來1100多名曼徹斯特青年發展中心的院生也提出訴訟，指控院方實施身體、性和精神虐待。米漢是首位進入審判的原告，經過四周聽證，陪審團不到三個小時就做出裁決。

審判過程中州政府辯稱無須為「流氓」員工的行為承擔責任，且米漢提告時已相隔許久、控訴全憑「臆測、影射」。州政府還傳喚五名證人，包括米漢父親，他當庭作證兒子「出名地不誠實」；曾任青年發展中心院長的另名證人則說過去40年沒見過任何虐待跡象，另一位精神科醫生則說米漢罹患的是躁鬱症，而非他聲稱的創傷後壓力症候群。

米漢則花了三天時間在證人席上描述他的受虐經過，首次經歷是15歲時被一名工作人員強姦；另名最初視為慈父般的人員也天天對他施虐，還曾在性侵期間用槍指著他的頭。

陪審員認為州政府應對米漢承受的傷害負責，因此提出「全面、公平和充分」的賠償金額，判1800萬元的補償性賠償、2000萬元的「加強」損害賠償，即若被告表現得漠不關心或濫用權力時施加。不過新罕州法律只允許一案一賠，且每案索賠上限47萬5千元。由於米漢只能證明一次受虐情節，所以無法獲得陪審團判的全額賠償。

米漢的律師萊利(Rus Rilee)說針對賠償金額將上訴州最高法院，爭取全額3800萬元賠償；本案突顯類似案件的深遠影響，預計未來數百起提告州政府的案件將會更快獲得判決。

新罕布夏州

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