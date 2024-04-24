德州大學挺巴學運爆肢體衝突 至少20人被逮

美國德州大學奧斯汀分校24日傳出示威學生和大批警力爆發肢體衝突，當局證實至少20人被逮捕。圖可見現場一名女性遭警方制伏逮捕。(美聯社)

美國挺巴勒斯坦 學運陸續擴散到全美多所大學，德州 大學奧斯汀分校24日傳出示威學生和大批警力爆發肢體衝突，從社群影片可見雙方互相推擠，衝突一觸即發，當局證實至少20人被逮捕。

The Texas DPS police which failed the children of Uvalde are now brutalizing American kids at UT Austin on behalf of the genocidal child slaughtering government of apartheid Israel and its local stooges. Absolute losers. pic.twitter.com/aotlxzzZTg — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 2024年4月24日

在德州大學奧斯汀分校，數百名手持棍棒的地方和州警出動鎮壓示威者，雙方爆發肢體拉扯。

從社群流出影片可見，部分示威者被從校園草坪推擠驅離而摔倒在馬路上。警方甚至跟學生扭打，場面一度緊張。

另外還有一名記者跟上前拍攝時突然遭後方員警強拉並重摔在地。

根據德州公共安全部，在校方和州長要求下，至少20名示威者被逮捕。

奧斯汀福斯電視台（FOX 7 Austin）證實，旗下一名攝影記者在現場報導時遭逮捕，還有一名記者在執法人員和學生的推擠中被撞倒導致頭部受傷流血，已經在警方協助下送醫包紮。

挺巴學運的主要訴求是呼籲美國政府停止軍援以色列 ，部分學生也要求校方自軍火商和其他從戰爭中獲利的企業撤資。