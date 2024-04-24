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德州大學挺巴學運爆肢體衝突 至少20人被逮

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德州大學挺巴學運爆肢體衝突 至少20人被逮

編譯盧思綸／即時報導
美國德州大學奧斯汀分校24日傳出示威學生和大批警力爆發肢體衝突，當局證實至少20人被逮捕。圖可見現場一名女性遭警方制伏逮捕。(美聯社)
美國德州大學奧斯汀分校24日傳出示威學生和大批警力爆發肢體衝突，當局證實至少20人被逮捕。圖可見現場一名女性遭警方制伏逮捕。(美聯社)

美國挺巴勒斯坦學運陸續擴散到全美多所大學，德州大學奧斯汀分校24日傳出示威學生和大批警力爆發肢體衝突，從社群影片可見雙方互相推擠，衝突一觸即發，當局證實至少20人被逮捕。

在德州大學奧斯汀分校，數百名手持棍棒的地方和州警出動鎮壓示威者，雙方爆發肢體拉扯。

從社群流出影片可見，部分示威者被從校園草坪推擠驅離而摔倒在馬路上。警方甚至跟學生扭打，場面一度緊張。

另外還有一名記者跟上前拍攝時突然遭後方員警強拉並重摔在地。

根據德州公共安全部，在校方和州長要求下，至少20名示威者被逮捕。

奧斯汀福斯電視台（FOX 7 Austin）證實，旗下一名攝影記者在現場報導時遭逮捕，還有一名記者在執法人員和學生的推擠中被撞倒導致頭部受傷流血，已經在警方協助下送醫包紮。

挺巴學運的主要訴求是呼籲美國政府停止軍援以色列，部分學生也要求校方自軍火商和其他從戰爭中獲利的企業撤資。

德州 巴勒斯坦 以色列

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