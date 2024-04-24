槍殺暗戀對象未婚夫 華生判35年當庭道歉

潘勤軒23日在康州紐黑文法院遭判刑35年。(警方提供)

前麻省理工學院博士生潘勤軒 ，因2021年殺害耶魯大學 研究生蔣凱文 (Kevin Jiang，音譯)，23日在康乃狄克州紐黑文(New Haven)法院遭判刑35年，兇手潘勤軒當庭向坐滿旁聽席的蔣凱文親友道歉，表示自己完全接受被判決的刑罰。

潘勤軒(Qinxuan Pan)2019年在攻讀電機工程與電腦科學系時，結識並暗戀麻省理工學院的大學部女生佩里(Zion Perry)，兩人一直透過臉書保持聯繫。佩里於2021年1月30日在臉書貼文，表示已與26歲的耶魯大學環境科學研究生蔣凱文訂婚。

美聯社報導，蔣凱文是美國陸軍退伍軍人，進入耶魯大學環境科學院當研究生；2021年2月6日晚間他剛離開未婚妻佩里的紐黑文公寓，駕車離開。檢警表示，接下來遭潘勤軒偷竊的一輛深藍色休旅車(SUV)尾隨。蔣凱文才開了幾個街區，潘勤軒就用車去撞蔣凱文的車，等蔣凱文下車，潘隨即向蔣開了八槍，其中多槍射中蔣凱文的臉部。命案發生距蔣凱文與佩里訂婚才幾天。

蔣凱文的父親蔣明辰(Mingchen Jiang，音譯)表示，兒子生前是傑出年輕人，熱愛生命，篤信上帝，本該有光明的前途，把上帝的愛散播廣遠。

本命案的行凶動機從未完全水落石出。調查人員表示，發現潘勤軒與佩里是臉書朋友，都畢業於麻省理工；開槍射殺蔣凱文時，潘勤軒是麻省理工博士研究生。

根據證供，佩里向警方表示，自己與潘勤軒從沒有情感或肉體關係，兩人只是朋友，只是她覺得那段時間，潘勤軒對她很感興趣。

槍擊命案發生後，潘勤軒逃避警方追捕達三個月，最後在阿拉巴馬州落網；警方表示，他被捕時，以化名租了一間公寓，身上帶了1萬9000元現鈔、一本護照及幾隻手機。