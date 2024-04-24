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父親殺的？男孩一覺醒來：發現父母、3兄陳屍家中

記者胡玉立／綜合報導
39歲的林賽·坎迪(左二)和三個兒子疑遭42歲丈夫喬納森·坎迪(左一)殺害。(取自臉書)
39歲的林賽·坎迪(左二)和三個兒子疑遭42歲丈夫喬納森·坎迪(左一)殺害。(取自臉書)

39歲的林賽·坎迪(右)疑遭42歲丈夫喬納森·坎迪(左)殺害。(取自臉書)
39歲的林賽·坎迪(右)疑遭42歲丈夫喬納森·坎迪(左)殺害。(取自臉書)
奧克拉荷馬市警方23日表示，位於該市西南方的一處民宅日發生凶殺慘案；一名10歲男孩22日一覺醒來，發現自己的父母和三個哥哥，全部都陳屍家中。警方相信，他們都死在這名小男孩父親的槍下。

這場槍擊案被奧克拉荷馬市警方奈特(Gary Knight)形容為「屠殺」；奈特說：「男孩醒來發現了這樣的場景；在那棟住宅裡發生的事，毫無疑問是場屠殺。」

奈特表示，調查人員相信，槍擊案發生在21日深夜或22日清晨，男孩父母起爭執後開始的；現年42歲的喬納森·坎迪(Jonathan Candy)持槍殺害了他39歲的妻子林賽·坎迪(Lindsay Candy)和三個兒子：18歲的迪倫·坎迪(Dylan Candy)、14歲的伊森·坎迪(Ethan Candy)和12歲的盧卡斯·坎迪(Lucas Candy)；然後他舉槍自盡。

奈特說，「在某個時間點，喬納森·坎迪決定拿出槍，向林賽開了多槍，槍殺了她，接著逐一把孩子們殺死。」目前尚不清楚為何10歲大的第四個孩子能夠逃過一劫，也不清楚行凶動機。警方之前沒有與這家人有過聯繫，這家人也沒有家庭暴力歷史，警方不曾被叫去他們家關切。

倖存的10歲男孩目前由親戚監護，身體沒有受傷。男孩告訴調查人員說，案發時，他睡著了。警方沒有理由懷疑他。

奈特說：「他撥打911，說自己剛醒來，發現了屍體。他的房門關著，房間內有個箱式風扇在運轉，所以聽不見外面的聲響；也沒有跡象顯示那時他不是處於睡著的狀態。」

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