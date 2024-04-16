雪城追車爆槍戰 2警殉職 1嫌身亡

兩名雪城警員因追查可疑車輛而被射殺，圖為大批警員在上州大學醫院外面列隊，向殉職同僚致敬。(路透)

兩名警員追查交通違規逃逸車輛，在雪城附近小鎮遭伏擊身亡，雪城市長華爾許(Ben Walsh)感嘆，「最糟糕的夢魘成真。」

雪城警察局值班員警14日早晨7點許，見一輛行跡可疑車輛，試圖攔下檢查，駕駛人開車逃逸。員警利用車牌號碼，追蹤到北郊小鎮薩林納的利物浦村(Liverpool, Salina)一家門口。

雪城警局長瑟席爾(Joseph L. Cecile)15日表示，查案的警察得知開車人可能有武器後，請求支援，歐農達加郡(Onondaga County)警察便前去幫忙處理。

該郡檢察官費茲派翠克(William J. Fitzpatrick)說，警員在停好的車裡，看見子彈，兩名警察便從前門，一名從後門，包圍開車人所在的房子。他們聽到「好像有人在裡面操持武器，準備有所行動」，突然槍聲大作。

從後門接近房子的警察中槍，前門也有一名中彈。警員還擊，擊中33歲的墨菲(Christopher Murphy)。中槍的三人被緊急送到附近的醫院，醫院宣布三人不治。陣亡的兩名警察姓名暫未公布。

墨菲沒有犯罪紀錄，唯一不良紀錄是10年前酒駕被逮捕，移送法辦。費茲派翠克說，墨菲當天早上到朋友家吸毒，這是警察攔車檢查的原因。朋友告訴警方，墨菲攜帶攻擊步槍，叫他離開。

一切經過，直到警民駁火出人命，都再正常不過。歐農達加郡警局長雪利(Tobias Shelley)14日晚間表示，「我們每天都在追查車輛。」

他說，警方還在進一步調查事件的原委，一切已恢復平靜，肇事人車不會再造成危險。