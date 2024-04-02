被性騷擾 女乘客告達美航空、加害人

去年在達美航空航班上遭性騷擾的一名女性，3月28日對航空公司及加害人提起訴訟。(路透)

去年在達美航空 (Delta Air Lines)航班上遭性騷擾 的一名女性，3月28日對航空公司及加害人提起訴訟。

性騷擾該女子的加害人是當時在達美航空擔任技師的布里克(Duane Brick)。

這起性侵案發生於2023年3月20日，當時該女子正從鳳凰城的泰勒絲 演唱會返回西雅圖。

2018年聯邦調查局(FBI)共調查27起航班上的不當性行為案件，但在2022年，案件增加兩倍多，達到90起；2023上半年有62起案件在調查中。

布里克承認拉住坐在隔壁女子的手，將對方的手放在胯部，還將手伸進該名女子的襯衫內碰觸其胸部。

布里克3月5日對虐待性性接觸認罪，6月被判刑時將面臨最高兩年的徒刑。

根據訴訟，這名女子醒來發現自己遭到侵犯後，布里克前往洗手間，根據訴訟內容，布里克「明顯喝醉了」，留下空的航空公司酒瓶。

受害人和一名目擊證人向空服員報告這起性騷擾事件，但布里克仍被允許返回受害者隔壁的座位，約15分鐘後，空服員將布里克換到不同的位置。

訴訟指控過失、重大過失、襲擊及暴力行為，要求賠償。

訴訟稱，航空公司提供布里克過量的酒精飲品，未能充分訓練員工如何預防和處理性騷擾，也未能監控機艙並妥善保護乘客。

訴訟稱：「做為一家擁有眾多航線的航空公司，達美航空負有最高的照顧義務，並有法律義務提供包括原告在內的乘客安全的航班，避免遭其他乘客未經允許且虐待性的性接觸，包括達美航空自家的員工。」

檢察官去年警告，航班上的性騷擾事件增加「令人憂慮」。

布里克被定罪後，聯邦檢察官泰莎·戈爾曼(Tessa M. Gorman)在聲明中表示，「華盛頓西區聯邦法院持續見到航班上的性虐待案件驚人的增加。」

戈爾曼又說，「去年8月我們強調我們對於這類侵犯行為零容忍，遺憾的是，我們持續收到新的指控，並且正在調查和起訴這些案件。」