遭性羞辱 奧州殺夫被告上訴受關注

聯邦最高法院最近將決定是否審理奧州女性死囚犯安德魯的上訴。(路透)

針對奧克拉荷馬州 婦女布蘭達．安德魯(Brenda Andrew)2004年被控殺夫案，一名檢察官結案陳詞時在陪審團面前晃動她的丁字褲，聲稱是兇殺案有力證據，法庭全場嘩然；陪審團判定有罪，但此一帶有性羞辱的舉動引起爭議，聯邦最高法院最近將決定是否審理安德魯的上訴。

當時檢察官吉格(Gayland Gieger)一邊拿著內褲一邊說，內褲是安德魯謀殺丈夫的有力證據，她在分居丈夫被殺幾天後帶著內褲前往墨西哥，打算和男友私奔。安德魯被陪審團判定有罪、處以死刑。成為俄州 唯一女性死囚。

本月稍晚，最高法院將決定是否聽取安德魯上訴，上訴稱，展示她的內衣是檢察官策略的一部分，正如一名持不同意見的法官所說，「引入毫無目的的證據」只為了強調安德魯是壞妻子、壞母親和壞女人，讓安德魯因不符合性別刻板印象而面臨被處決的風險。

前聯邦法官和其他支持安德魯的人表示，大量將她描繪成性慾亢進誘惑者的偏見證據值得審查；檢方提出大量安德魯性取向的煽動性證據，甚至有一本關於如何讓男人在床上瘋狂的書。

在相關案件中代表安德魯的康乃爾大學(Cornell)法學教授珊卓拉．巴布科克 (Sandra Babcock)說，數百年來因謀殺罪而受審的女性一直遭類似羞辱。

州和聯邦上訴法院認為，檢察官陳述令人遺憾，但有充分證據證明安德魯有罪。

俄州刑事上訴法院2007年表示，正努力尋找許多爭議證據的相關性，但補充，引入這些證據也無害。

安德魯男友帕瓦特(James Pavatt)承認開槍殺人，聲稱單獨行動；但基於獲得壽險 理賠的考量，有理由認為安德魯參與其中，當局指控兩人犯死刑謀殺罪。帕瓦特也被判死刑，預計7月處決。

2007年法庭唯一女性法官強森(Arlene Johnson)稱將維持安德魯定罪，但她不免認為，判刑的證據和論證在陪審員心目中貶低她(安德魯)的生命價值。

法官巴卡拉克(Robert E. Bacharach)對第十巡迴上訴法院的裁決持異議，並說他不僅會推翻安德魯的死刑判決，還會推翻定罪；他認為審判過程始終關注安德魯性生活，剝奪陪審團認真考慮安德魯說法的機會。