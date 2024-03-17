賓州槍案3死 槍手劫人質後落網

一名26歲男子16日在費城開槍殺害三名家人後，駕車逃到新澤西州特倫頓市一處住宅，劫持人質與警方展開對峙。後來凶嫌在警方勸說下，同意釋放人質。圖為荷槍實彈的特警隊員掩護人質撤離。(美聯社)

賓州 費城26歲男子戈登(Andre Gordon Jr.)16日開槍殺害三名家人，犯案後逃到鄰近的新澤西州 一處住宅，劫持人質與警方對峙數小時後落網，這起槍擊 案讓原定當天在賓州小鎮舉行的聖派翠克節(St. Patrick's Day)遊行取消，另有一間遊樂園預警性閉園。

賓州巴克斯郡(Bucks County)福爾斯鎮(Falls Township)地方檢察官珍妮佛‧蕭恩(Jennifer Schorn)表示，警員認為戈登先闖進福爾斯鎮萊維頓(Levittown)社區殺害52歲的繼母卡倫‧戈登(Karen Gordon)和13歲的妹妹凱拉‧戈登(Kera Gordon)；戈登犯案期間，屋內還有另外三人，包括一名躲起來的14歲未成年人。

蕭恩表示，警員推測戈登接著開車到萊維頓另一處住宅，槍殺他兩個孩子的生母、25歲的泰勒‧丹尼爾(Taylor Daniel)；丹尼爾的母親遭步槍毆打成傷，她的傷勢可望康復。案發現場還發現兩名幼童。

警方表示，戈登犯案後駕駛一輛偷來的汽車逃逸，然後在賓州莫里斯威爾(Morrisville)一間商店停車場劫持一名44歲男子的車，該男子未受傷；戈登隨後駕駛贓車前往新澤西州特倫頓市(Trenton)一處住宅。

特倫頓市警長威爾森(Steve Wilson)表示，戈登在特倫頓一棟民宅附近被發現，警方16日下午3時許包圍該房屋並拉起封鎖線，同時以擴音器說服戈登自首。

警方先是勸說戈登釋放人質，並協助該民宅住戶安全撤離。警匪對峙數小時後戈登被捕；威爾森表示，戈登被捕時據信未持武器，拘捕行動期間也沒有其他人受傷。

這起槍擊案及追捕行動讓聖派翠克節遊行取消，一間芝麻街樂園預警性閉園，巴克斯郡當局勒令部分地區民眾就地避難數小時。

檢警正在調查戈登的行凶動機，福爾斯鎮警長惠特尼(Nelson Whitney)表示，戈登曾犯輕罪，但「不表示會發生槍擊案」。