處理家暴事件駁火 明州警消3死1傷 槍手也中彈亡

明尼蘇達州伯恩斯維爾市18日發生家暴事件，造成四死一傷，死者包括三名前往處理的警消人員路格(左起)、芬賽斯，以及艾姆史贊德。(路透)

明尼蘇達州 伯恩斯維爾市(Burnsville)18日發生警消處理家暴 事件卻遭槍擊的案件，造成兩名警察和一名消防隊緊急救護員殉職的悲劇，另一名警員受傷無大礙，遭挾持的七名未成年人全數平安獲救，男性凶嫌則在槍戰中身亡。

明尼蘇達州伯恩斯維爾市18日發生家暴事件，造成四死一傷，死者包括三名前往處理的警消人員。圖為案發後警方封鎖現場進行調查。(路透)

這起事件發生在中部時間凌晨1時50分左右，明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)市南方15哩處的伯恩斯維爾警方接獲報案，稱一名男子持武並阻止家庭成員離開該棟周圍樹林茂密的兩層樓住宅。

市府官員表示，警方到場後，雙方談判四小時未果，緊張情事升高後駁火，造成兩名警員及一名消防隊緊急救護員中彈身亡，另有一名警員受傷送醫，搶救後無大礙；一輛警用裝甲車停在案發現場附近，擋風玻璃上留下彈孔，但不確定是否與此次事件相關。

殉職警消人員分別為27歲的艾姆史贊德(Paul Elmstrand)、27歲的路格(Matthew Ruge)，以及40歲的緊急救護員芬賽斯(Adam Finseth)，受傷警員則為梅德利考特(Adam Medlicott)。

嫌犯在火併期間喪生，屋內2歲至15歲的七名幼童與青少年孩童平安獲救。

明尼蘇達州伯恩斯維爾市18日發生家暴事件，造成四死一傷。圖為一名警員在現場蒐證告一段落後，撤除警戒線。(美聯社)

明州 刑事調查局局長艾文斯(Drew Evans)表示，警方已著手調查此事件，而報案電話由屋內的其中一人撥打；聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，簡稱ATF)接獲警方通知該事件為「家暴相關槍擊案後」，也派員到場協助。

艾文斯表示，未公布身分的男性嫌犯「有多把槍和大量子彈」，他從屋內「多個地點」對警方開槍，屋內查獲多把槍械。警方尚未公布兇手的身分。

艾文斯表示，當局將瀏覽警方隨身攝影機畫面，並透過排定19日進行的驗屍工作辨識嫌犯身分。

明尼蘇達州伯恩斯維爾市18日發生家暴事件，造成四死一傷，死者包括三名前往處理的警消人員；當地居民在案發地點擺設臨時紀念碑，向三名殉職警消人員致敬。(美聯社)

明州州長沃爾茲(Tim Walz)表示，「明州與你們同哀」，強調「不應把警察和緊急救護員每日的英勇和犧牲視為理所當然」。

沃爾茲表示，明州19日政府機關將降半旗致哀，明州公共安全廳將配合執法部門進行調查。

艾姆史贊德2017年加入伯恩斯維爾市警隊，負責服務社區；2019年7月升任警官，屬於機動指揮、同行團隊、儀隊和野戰訓練部隊成員。

路格2020年加入該市警局，屬於危機談判的一員；芬賽斯則在2019年加入該市消防員和護理員團隊。