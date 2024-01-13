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2022年水牛城10死槍殺案 兇手正服無期徒刑 聯邦再求處死刑

編譯廖振堯／綜合12日電
在紐約州水牛城超市開槍打死十人、打傷三人的白人至上主義者詹德隆(中)目前已在服無期徒刑，聯邦檢察官12日宣布將以仇恨犯罪對詹德隆求處死刑。圖為他去年2月15日出庭聆聽宣判刑期。(美聯社)
在紐約州水牛城超市開槍打死十人、打傷三人的白人至上主義者詹德隆(中)目前已在服無期徒刑，聯邦檢察官12日宣布將以仇恨犯罪對詹德隆求處死刑。圖為他去年2月15日出庭聆聽宣判刑期。(美聯社)

2022年犯下紐約州水牛城槍擊案的白人至上主義兇嫌詹德隆(Payton Gendron)，同年11月承認犯下一項出於仇恨動機的國內恐怖主義行為、十項一級謀殺罪、三項謀殺未遂罪及大規模槍擊案持有武器罪，2023年2月被判處無期徒刑且不得假釋，目前正在服刑中；聯邦檢察官12日表示，他們將以聯邦仇恨犯罪求處詹德隆死刑。

美聯社報導，由於紐約州沒有死刑，司法部需選擇以另一起聯邦仇恨罪求處死刑；詹德隆當時承諾如果檢方同意該起聯邦仇恨罪不求處死刑，他就會認罪。

詹德隆作案時從紐約州康克林鎮(Conklin)家中驅車200多哩(320公里)到水牛城的非裔社區連鎖超市Tops Friendly Market，射殺8名超市顧客、商店保全及一名教堂執事；另有三人受傷。紐約西區聯邦地區法院總檢察官羅絲(Trini E. Ross)在宣布求處死刑的法庭文件中指出詹德隆執行槍擊的實質性計畫，像是他選擇該地點是為了「能射殺最多黑人受害者」。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)2021年宣布暫停聯邦處決並審查執行程序，這之後司法部撤回求處超過20起以上的死刑案。在一份受害者親屬的聯合聲明中，一些代表律師稱求處死刑為受害者及其家人提供另一條解脫及了結心事的途徑。但也有親屬表達不同看法，死者馬克(Mark Talley)63歲的母親潔拉丁(Geraldine Talley)便說她更希望詹德隆服刑並在「被他試圖仇殺的種族」包圍中度過餘生。

詹德隆的律師左格林(Sonya Zoghlin)則對此決定深感失望，指出當事人犯下槍擊時才18歲，「與其進行長期且痛苦的死刑起訴，聯邦政府應努力打擊助長這種犯罪的影響，包括輕易取得致命武器、社交媒體放任仇恨言論和影像流傳在網路上」。

槍擊 紐約州 司法部

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