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北卡高院裁決 槍枝犯罪包含任何公共空間 推翻州法僅限公路定義

記者顏伶如／綜合報導

源於英國普通法(English common law)的北卡羅來納州州法，對於攜帶武器威脅公眾的犯罪定義為發生地點必須在公路上。北卡高等法院15日裁定，攜槍者在任何公共空間的威脅行為都構成犯罪，不只是在公路而已。

2019年，克拉凡郡(Craven County)警方接獲報案指出，有人揮舞槍枝並朝公寓停車場任意開槍，後來警方又接到報案指出，同一名持槍者出現在另一個地點，朝著一名婦人咆哮。

嫌犯蘭卡斯特(Darren O'Brien Lancaster)後來被員警逮捕，找到他所持有的手槍與車輛。蘭卡斯特遭到多項罪名定罪，判處兩年有期徒刑。

不過，北卡上訴法院法官在2022年卻以多數決推翻蘭卡斯特的「攜帶武器造成公眾恐慌」(going armed to the terror of the public)定罪判決，因為事發地點並不是在法條規定的公路(public highway)，要求下級法院重新量刑。

北卡高等法院15日推翻上訴法院2022年的裁決，高等法院法官波吉爾(Phil Berger Jr.)執筆的裁決書裡，釐清了攜帶武器威脅公眾的犯罪定義。裁決書另外六位法官一致支持。

波吉爾追溯14世紀的英國法律條文，發現「攜帶武器造成公眾恐慌」犯罪並沒有限定只有發生於公路的犯行而已，發生在市集、市場以及任何公共場所的犯行，也都構成觸法。

蘭卡斯特辯護律師主張，持有「普通武器」(run-of-the-mill firearm)並沒有任不尋常之處，檢方起訴書對於犯罪構成要件描述不夠詳盡。不過，辯護律師的說詞遭波吉爾駁回，波吉爾引述1843年北卡高等法院判例指出，槍枝屬於「不尋常的武器」。

波吉爾在裁決書中指出，起訴書充分地舉證，說明有關攜帶武器造成公眾恐慌的犯罪事實。

北卡羅來納州

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