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內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

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內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

編譯徐榆涵／即時報導
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人傷槍擊事故，已知兩名死者分別是64歲台裔教授張家禎以及39歲助理教授Patricia Navarro Velez，稍早第三名死者身分也曝光，證實為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru，她全身多處中彈身亡。

內華達大學拉斯維加斯分校指出，Naoko Takemaru已在校任教超過20年，主要教授「各級別的日語、會話、作文、文法、文化和日英翻譯」及日本文化和商業課程，並負責監督校內整體的日本研究項目，曾獲頒卓越教學獎。

內華達大學拉斯維加斯分校校長惠特菲爾德（Keith Whitfield）發表聲明稱，「她對學生的奉獻精神令人難以置信，我們為她的家人、朋友、學生以及同事感到悲傷。我們將一起為三名遇害的教職員悼念。」

第四名遭槍擊重傷的38歲客座教授，經搶救後撿回一命，目前情況穩定，仍在醫院接受治療。

警方仍在調查嫌犯犯案動機，疑似與他多次向大學求職遭拒有關。

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