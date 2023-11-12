貝爾蒙特大學生 公園中流彈喪生

在公園散步遭流彈擊中頭部宣告不治的田納西州貝爾蒙特大學18歲女學生吉莉安‧魯維格(取自Jillian Ludwig臉書)

就讀田納西州 納許維爾(Nashville)貝爾蒙特大學(Belmont University)，來自新澤西州 的18歲女學生吉莉安‧魯維格(Jillian Ludwig)，在公園遭流彈擊中頭部，隔天宣告不治。開槍男子曾涉及槍擊案，卻因精神障礙被裁定無受審能力(incompetence to stand trial)而獲釋。

納許維爾都會區警察局9日早晨在社群平台X發文指出，魯維格已於前晚過世。家屬表示，為魯維格之死心痛萬分。

警方表示，魯維格7日走在艾德格希爾社區紀念花園公園(Edgehill Community Memorial Gardens Park)步道時中彈。路人發現她倒在地上而報警，緊急送醫後狀況危急。

29歲男子泰勒(Shaquille Taylor)很快被警方鎖定涉有重嫌而被押。警方表示，子彈是從公園對街的社會住宅公寓發射，泰勒朝著車輛開槍，流彈擊中魯德維格。

警方以加重攻擊、破壞證據等罪名將泰勒移送法辦，保釋金訂為28萬元。警方表示，正與區域檢察官辦公室商討更改起訴罪名。

就在魯維格遇難的前一天，納許維爾區域檢察長馮克(Glenn Funk)呼籲田州州議會修改州法，讓精神病患可以更容易被送進療養院 。

泰勒曾有多次遭到犯罪起訴的紀錄，包括2021年遭控使用致命武器的三項攻擊罪名。

泰勒與另一名男子遭控對開車載著兩個孩子的婦人開槍，婦人車子至少被擊中兩槍。但起訴罪名今年卻遭撤銷，因為法院指派的醫師作證時指出，泰勒因為精神障礙而無受審資格。根據聯邦法律及田州州法，被告若有精神障礙則不能被起訴。

根據法院紀錄，泰勒出生時因為肺炎引發腦部感染，心智能力只有幼稚園程度。田州刑事法院法官達爾頓(Angelita Blackshear Dalton)裁定，泰勒不符合強制住進精神療養院的標準。