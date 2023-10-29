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緬因槍手罹精神疾病仍合法購槍 離婚協議曾規定用槍限制

編譯陳韻涵／綜合28日電
緬因州公安廳廳長索斯修克(右)證實犯下路易斯頓市大規模槍擊案的兇嫌卡德罹患精神疾病，但合法購得作案槍枝。左為緬因州長米爾斯。(路透)
緬因州公安廳廳長索斯修克(右)證實犯下路易斯頓市大規模槍擊案的兇嫌卡德罹患精神疾病，但合法購得作案槍枝。左為緬因州長米爾斯。(路透)

緬因州路易斯頓市(Lewiston)警局長宣布大規模槍擊案兇手逃亡危機解除，40歲陸軍預備士官卡德(Robert Card)27日晚被發現陳屍緬因州里斯本瀑布(Lisbon Falls)附近的回收中心，明顯自殺。緬因州公安廳廳長索斯修克(Mike Sauschuck)證實兇手卡德罹患精神疾病，但合法購得作案槍枝；卡德犯案後逃亡期間，連前妻和18歲兒子都躲入地下室，怕被尋仇，離婚協議一度增修，規定「所有槍枝未使用期間，均應上鎖」。

25日晚發生的血案，卡德槍殺18人，還有數十人受傷。

警方承認錯失兩大明顯的緝凶機會，里斯本警局局長麥克吉(Ryan McGee)表示，執法人員26日搜索卡德曾任職的緬因回收公司(Maine Recycling Corp.)，但未檢查該公司附近的土地，警方27日上午再回到現場仍無所獲。

麥克吉表示，另一組人27日傍晚在搜索前兩次搜索未勘查的區域，結果在拖車裡發現卡德的屍體，身旁遺落兩支武器；另外，卡德25日晚犯案後棄車逃逸，車輛附近也找到一把步槍。

調查人員持續調查卡德的殺人動機，聚焦長期精神病史；索斯修克表示，卡德配戴助聽器且有妄想，認為「經常有許多人和他說話」。

卡德夏季在紐約一處基地接受訓練時，因舉止怪異被送精神鑑定，警方在案發後不久收到通知，稱卡德「幻聽且在揚言闖進一處軍事基地大開殺戒後」，曾住進精神病院療養兩周。

卡德從犯案後逃亡到屍體被發現的將近48小時期間，他的前妻與兒子也躲進地下室，擔心遭尋仇殺害。

紐約郵報根據法律文件報導，39歲的卡拉‧藍博(Cara Lamb)與卡德於2005年結婚，2007年離婚，兩人育有現年18歲的兒子科爾比(Colby)。

卡德落網前，許多報導稱他在找尋前妻；紐郵則報導，藍博當時不在登記的住所，鄰居也說多日未見人影。

警方消息人士則表示，卡德的遺書有一封提及他的兒子，但內容顯然與行凶動機無關。

卡德的姊妹曾告訴警方，卡德行凶期間可能在找人，但未說明是藍博還是卡德最近分手的伴侶。

法院紀錄顯示，藍博與卡德2007年基於無法化解的歧見而離婚，離婚協議書2013年增修，納入「任一方家中的所有槍枝未使用期間必須上鎖」的條文，如今看來似乎有不祥的預感。

兇嫌卡德被發現陳屍在他曾任職的資源回收中心。(美聯社)
兇嫌卡德被發現陳屍在他曾任職的資源回收中心。(美聯社)

緬因州 槍擊

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