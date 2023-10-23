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納許維爾警長之子涉槍擊2警逃逸 田州警方全力追緝

編譯俞仲慈／綜合22日電
現年38歲的小約翰·德雷克因開槍射傷兩名員警，遭到田納西州警方全力追捕，令人驚訝的是其父為納許維爾大都會警局局長。(美聯社)
現年38歲的小約翰·德雷克因開槍射傷兩名員警，遭到田納西州警方全力追捕，令人驚訝的是其父為納許維爾大都會警局局長。(美聯社)

據美聯社報導，田納西州警方22日下令追緝槍擊兩名員警的男子，令人震驚的是該名嫌犯竟然是納許維爾(Nashville)市警局局長的親兒子。

位於納許維爾東南方約20哩處的拉韋尼市(La Vergne)警局局長莫伊斯(Christopher Moews)表示，21日下午，該局兩名員警在一家Dollar General商店外調查一起竊車案時，和一名男子發生衝突，不料該名男子竟然拔出手槍射擊兩名員警，隨即逃逸無蹤。

遭槍擊受傷的員警艾希莉·伯利傑克(左)和克恩。(美聯社)
遭槍擊受傷的員警艾希莉·伯利傑克(左)和克恩。(美聯社)

兩名受傷的員警分別是艾希莉·伯利傑克(Ashely Boleyjack)和克恩(Gregory Kern)，立即被送往范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)治療；前者已經出院，男警則仍在住院觀察，情況穩定。

警方調查後確認犯案男子是現年38歲的小德雷克(John C. Drake Jr.)，其父為納許維爾大都會警局(Metro Nashville Police Department)局長德雷克(John Drake)。

據了解，德雷克在得知兒子是槍擊員警的嫌犯後，深感震驚和悲傷，並發布聲明表示：「現在需要找到他並追究他的犯行責任，我呼籲任何看到他或知道他下落的人士，立即通知執法單位。」

德雷克在聲明中也坦承，因為父子關係疏離，多年來鮮少聯繫，並透露德雷克自年輕時，就有重罪前科紀錄。

田納西州調查局(TBI)也透過社群媒體對外證實，小德雷克因犯下兩項一級謀殺未遂罪，遭到警方通緝，並對全州發布警告，動員警力全力追捕嫌犯到案。

納許維爾大都會市長歐康諾(Freddie O'Connell)在得知此案後，發表聲明支持德雷克局長：「我的心和德雷克局長、他的家人以及兩名受傷的拉韋尼員警同在，我知道，儘管我們在子女年輕時，對他們盡了最大努力，但我們並無法為家庭成員其行為負責。」並強調：「我支持德雷克局長，並在此艱困時刻和他站在一起。」

大都會 田納西州 槍擊

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