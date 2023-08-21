南加女店主掛彩虹旗遭反同男槍殺 嫌犯逃逸時被警擊斃

加州服裝店店主勞拉．安．卡爾頓因店門口懸掛彩虹旗，與人發生糾紛後，遭槍殺身亡。(路透)

多州執法機構近年已將破壞LGBTQ +社群的驕傲(Pride)彩虹旗視為潛在的仇恨犯罪，而上周末加州 一家服裝店便因彩虹旗陷入糾紛，且演變為致命事件，66歲的店主勞拉·安·卡爾頓(Laura Ann Carleton)遭槍殺身亡；兇嫌逃離過程被警方發現行蹤並擊斃。

美聯社報導，卡爾頓是「Mag.Pi」服飾店的老闆，該店位於洛杉磯市中心以東約60哩的小社區錫達格倫(Cedar Glen)；她還有丈夫和九個孩子。

鄰近箭頭湖(Lake Arrowhead)的一個LGBTQ團體表示，卡爾頓並不認為自己是LGBTQ+社群的成員，但還是會花時間為每個人提供幫助、推廣理念，並捍衛商店門前的驕傲彩虹旗。

警方尚未公布27歲兇嫌的身分，但說在槍擊 事件發生前，這名男子對商店外的彩虹旗發表了數句貶低性言論。在18日晚上槍擊事件發生後，警方獲報趕到，但宣告卡爾頓當場死亡；該男子逃離商店後與聖伯納汀諾市(San Bernardino)治安部門駁火，最終也被警方擊斃。

事件傳出後，社群媒體湧入大量支持，在Mag.Pi的官方帳戶下表達震驚和悲傷，許多評論都加上彩虹旗表情符號。

執導「伴娘我最大」(Bridesmaids)、「麻辣賤諜」(Spy)的導演保羅·費格(Paul Feig)也發文悼念，稱這名男子不喜歡店外的彩虹旗，便出手撕下旗幟。當卡爾頓出聲質問時，該男便開槍射殺了她。「兇手後來被警方擊殺，因此不再對(LGBTQ+)社群構成威脅。但這種不寬容必須結束，任何對LGBTQ+群體使用仇恨語言的人都必須意識到言語的份量，他們的言論可能會激起針對無辜愛心人士的暴力。我們要帶著寬容和愛前行，不能讓勞拉白白死去。」

費格補充道，卡爾頓是個很棒的人，為LGBTQ+社群以及整個社區做了很多事。「她身上發生的事情絕對是悲劇。如果人們認為反同和跨性別言論不危險，請再三思。」