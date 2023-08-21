我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

南加女店主掛彩虹旗遭反同男槍殺 嫌犯逃逸時被警擊斃

編譯廖振堯／綜合20日電
加州服裝店店主勞拉．安．卡爾頓因店門口懸掛彩虹旗，與人發生糾紛後，遭槍殺身亡。(路透)
加州服裝店店主勞拉．安．卡爾頓因店門口懸掛彩虹旗，與人發生糾紛後，遭槍殺身亡。(路透)

多州執法機構近年已將破壞LGBTQ+社群的驕傲(Pride)彩虹旗視為潛在的仇恨犯罪，而上周末加州一家服裝店便因彩虹旗陷入糾紛，且演變為致命事件，66歲的店主勞拉·安·卡爾頓(Laura Ann Carleton)遭槍殺身亡；兇嫌逃離過程被警方發現行蹤並擊斃。

美聯社報導，卡爾頓是「Mag.Pi」服飾店的老闆，該店位於洛杉磯市中心以東約60哩的小社區錫達格倫(Cedar Glen)；她還有丈夫和九個孩子。

鄰近箭頭湖(Lake Arrowhead)的一個LGBTQ團體表示，卡爾頓並不認為自己是LGBTQ+社群的成員，但還是會花時間為每個人提供幫助、推廣理念，並捍衛商店門前的驕傲彩虹旗。

警方尚未公布27歲兇嫌的身分，但說在槍擊事件發生前，這名男子對商店外的彩虹旗發表了數句貶低性言論。在18日晚上槍擊事件發生後，警方獲報趕到，但宣告卡爾頓當場死亡；該男子逃離商店後與聖伯納汀諾市(San Bernardino)治安部門駁火，最終也被警方擊斃。

事件傳出後，社群媒體湧入大量支持，在Mag.Pi的官方帳戶下表達震驚和悲傷，許多評論都加上彩虹旗表情符號。

執導「伴娘我最大」(Bridesmaids)、「麻辣賤諜」(Spy)的導演保羅·費格(Paul Feig)也發文悼念，稱這名男子不喜歡店外的彩虹旗，便出手撕下旗幟。當卡爾頓出聲質問時，該男便開槍射殺了她。「兇手後來被警方擊殺，因此不再對(LGBTQ+)社群構成威脅。但這種不寬容必須結束，任何對LGBTQ+群體使用仇恨語言的人都必須意識到言語的份量，他們的言論可能會激起針對無辜愛心人士的暴力。我們要帶著寬容和愛前行，不能讓勞拉白白死去。」

費格補充道，卡爾頓是個很棒的人，為LGBTQ+社群以及整個社區做了很多事。「她身上發生的事情絕對是悲劇。如果人們認為反同和跨性別言論不危險，請再三思。」

LGBTQ 槍擊 加州

上一則

DC首部拉丁超級英雄藍甲蟲 超越芭比奪周末票房冠軍

下一則

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

讓所有人享受滑板運動 荷蘭為LGBTQ及女性開滑板場

讓所有人享受滑板運動 荷蘭為LGBTQ及女性開滑板場
電影「芭比」宣揚同性戀？中東最開放的國家竟然要禁演

電影「芭比」宣揚同性戀？中東最開放的國家竟然要禁演
稱電影「芭比」宣揚同性戀 黎巴嫩擬禁戲院上映

稱電影「芭比」宣揚同性戀 黎巴嫩擬禁戲院上映
巴沙迪那男女 打架變為槍殺

巴沙迪那男女 打架變為槍殺

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
航空公司機位超賣，往往願意提供優惠的補償措施。(本報檔案照)

航空公司勸放棄機位 喊價1數字 過來人曝「最好的投資」

2023-08-16 16:49
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株XBB.1.5的疫苗，但衛生專家認為可能乏人問津。(路透)

新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津

2023-08-14 21:02
15日，茂宜島拉海納南邊的基黑(Kihei)小鎮沙灘上，已有遊客回歸。(歐新社)

夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

2023-08-16 09:24

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥