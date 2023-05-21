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新墨州高中生街頭濫射／槍手留字條 預告「篇章結束」

編譯陳韻涵／綜合20日電
新墨西哥州法明頓日前隨機濫射槍擊案的槍手威爾森，犯案前留下的遺書字條。(警方檔案)
新墨西哥州法明頓日前隨機濫射槍擊案的槍手威爾森，犯案前留下的遺書字條。(警方檔案)

新墨西哥州法明頓(Farmington)警方表示，在15日持槍隨機槍殺三名女性並造成六人受傷的應屆高中畢業生威爾森(Beau Wilson)曾留下預告「篇章結束」(the end of the chapter)的「遺書字條」，並在遭警方擊斃前丟棄一件防彈背心。

警方日前公布這宗隨機殺人槍擊案的細節，指威爾森共射擊190多發子彈，其中大多數是從他與父親同住的房屋內發射。

法明頓警察局長赫比(Steve Hebbe)表示，18歲的威爾森曾穿著以鋼板改造的防彈背心；警方後來在背心口袋裡發現一張字條，上頭以綠色字跡寫著，「如果你在閱讀這段文字，這就是最終章」。

新墨西哥州法明頓15日發生18歲少年持槍任意開火事件，結果造成三名女性被害，並造...
新墨西哥州法明頓15日發生18歲少年持槍任意開火事件，結果造成三名女性被害，並造成六人受傷，還有至少六棟房屋和三輛汽車被子彈擊中。(Getty Images)

威爾森當天在他居住的房屋前庭，持AR-15突擊步槍發動攻擊，但很快就把這把槍丟進灌木叢，儘管彈匣內還有許多子彈。

威爾森改用兩把手槍繼續開槍，隨後丟棄一把點22口徑手槍，接著在最後一輪與警方交火時改用一把9毫米手槍回擊至少18槍。

赫比表示，此案疑似隨機犯案，沒有針對任何學校、教堂或人士等特定目標。威爾森任意開火，至少擊中六間房屋和三輛汽車

警方公布三名女性死者名單，分別是93歲的格溫多林‧斯科菲爾德(Gwendolyn Schofield)，斯科菲爾德的女兒、73歲的梅樂蒂‧艾維(Melody Ivie)，以及79歲的雪莉‧佛以塔(Shirley Voita)。

警方正在調查威爾森如何取得武器，並對他的心理健康表示擔憂，可能調閱其病歷和學校紀錄。

赫比表示，警方約談威爾森的家屬，試圖釐清威爾森的犯案動機，但「犯案當天似乎沒有明顯的做案跡象」。

新墨西哥州2020年通過「紅旗法則」，可預防性沒收可能對自己或他人構成危險者所持有的槍枝。

警方表示，威爾森在18歲生日過後，合法購得作案所用的突擊步槍，並猜測另外兩把武器為他親戚所有。

新墨西哥州 警察 汽車

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