亞利桑納青少年聚會驚傳槍響 7人中槍 2死5傷

亞利桑納尤馬13日晚間的一場聚會驚傳槍響，警方透露造成2人死亡5人受傷。（美聯社）

美國亞利桑那（Arizona）尤馬（Yuma）13日晚間的一場聚會驚傳槍響，警方透露造成2人死亡5人受傷。

多家媒體報導，這起槍擊 事件發生在當天晚間11時左右，尤馬警察 局接到報案後立即派員前往當地市中心東南部的一個住宅區，隨後發現數名傷者。

警方透露一名19歲、受重傷的少年於警員抵達之前已被送往醫院，不過他在不久後便被宣布死亡，另一名20歲中槍男子被送往當地醫療中心後也被宣布死亡，此外，一名16歲少年因性命垂危被送往較遠的鳳凰城創傷中心治療，另外4名年齡介於15歲至19歲之間的傷者皆在尤馬地區的醫療中心且無生命危險。

據悉，警方尚未釐清這起槍擊事件是由一人或多人犯下，並懸賞1000美元給能提供能夠相關資訊的人。