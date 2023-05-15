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亞利桑納青少年聚會驚傳槍響 7人中槍 2死5傷

編譯張君堯／即時報導
亞利桑納尤馬13日晚間的一場聚會驚傳槍響，警方透露造成2人死亡5人受傷。（美聯社）
亞利桑納尤馬13日晚間的一場聚會驚傳槍響，警方透露造成2人死亡5人受傷。（美聯社）

美國亞利桑那（Arizona）尤馬（Yuma）13日晚間的一場聚會驚傳槍響，警方透露造成2人死亡5人受傷。

多家媒體報導，這起槍擊事件發生在當天晚間11時左右，尤馬警察局接到報案後立即派員前往當地市中心東南部的一個住宅區，隨後發現數名傷者。

警方透露一名19歲、受重傷的少年於警員抵達之前已被送往醫院，不過他在不久後便被宣布死亡，另一名20歲中槍男子被送往當地醫療中心後也被宣布死亡，此外，一名16歲少年因性命垂危被送往較遠的鳳凰城創傷中心治療，另外4名年齡介於15歲至19歲之間的傷者皆在尤馬地區的醫療中心且無生命危險。

據悉，警方尚未釐清這起槍擊事件是由一人或多人犯下，並懸賞1000美元給能提供能夠相關資訊的人。

槍擊 警察

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