亞利桑納青少年聚會驚傳槍響 7人中槍 2死5傷
美國亞利桑那（Arizona）尤馬（Yuma）13日晚間的一場聚會驚傳槍響，警方透露造成2人死亡5人受傷。
多家媒體報導，這起槍擊事件發生在當天晚間11時左右，尤馬警察局接到報案後立即派員前往當地市中心東南部的一個住宅區，隨後發現數名傷者。
警方透露一名19歲、受重傷的少年於警員抵達之前已被送往醫院，不過他在不久後便被宣布死亡，另一名20歲中槍男子被送往當地醫療中心後也被宣布死亡，此外，一名16歲少年因性命垂危被送往較遠的鳳凰城創傷中心治療，另外4名年齡介於15歲至19歲之間的傷者皆在尤馬地區的醫療中心且無生命危險。
據悉，警方尚未釐清這起槍擊事件是由一人或多人犯下，並懸賞1000美元給能提供能夠相關資訊的人。
上一則
嬰兒債券計畫 許貧童一個未來 恐面臨缺乏預算等障礙
下一則
美軍駐沖繩領事館 女子持「疑似爆裂物」向警察自首
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>
FB留言