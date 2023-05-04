我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

男先殺母親、祖母 再殺麥當勞經理後自殺 喬州再傳槍案

編譯廖振堯／綜合5日電
喬治亞州一名男子4日先殺了母親和祖母，然後跑到這家麥當勞店槍殺一名女性經理後自殺。(美聯社)
喬治亞州一名男子4日先殺了母親和祖母，然後跑到這家麥當勞店槍殺一名女性經理後自殺。(美聯社)

喬治亞州近日槍擊案頻傳，亞特蘭大市中心醫院3日甫爆發一死四傷的醫院槍擊案，4日南部小鎮莫爾垂(Moultrie)又傳出一名男子槍殺母親及祖母後，再跑到工作地點麥當勞，殺害經理後自殺的慘劇。

據美聯社報導，科爾奎特郡法醫布洛克(C. Verlyn Brock)稱，26歲的槍手在50歲母親及74歲祖母的住處殺死她們，接著在莫爾垂市中心的一家麥當勞殺死了一名41歲女性，槍手隨後開槍自殺。莫爾垂人口位於亞特蘭大以南約200哩的科爾奎特郡。

布洛克表示，這三名女性似乎都身中多槍，對於槍手被激怒的原因目前仍無頭緒，也不知道槍手是否認識遇害的麥當勞經理。他未透露遇難者的姓名，稱法醫辦公室仍在通知家屬。

住在槍手和他母親隔壁的鄰居古德溫(Jerry Goodwin)受訪稱，他妻子在4日凌晨1時前聽到槍聲，當時他還在睡覺。但警方似未立即回應，直到早上接近6時警察和救護車才趕到。古德溫說他跟槍手並不熟，先前也從未見過他傷害任何人或有這種意圖。古德溫補充，槍手在本周稍早曾在住家外一邊大叫一邊開槍，警方也前來處理。

在麥當勞旁邊的一家驗光所工作的霍爾維格(Sabrina Holweger)稱，她和一位同事在早上8時上班，看到一具女性屍體躺在麥當勞門口，周圍布滿警察，封鎖前方的主要街道。該家麥當勞的店長蘇亞雷斯(George Suarez)表示，將關閉餐廳直到接到開門通知。

莫爾垂警局已聯繫喬治亞州調查局(GBI)調查此案。GBI正在調查多個現場，4日晚上發布聲明僅表示「數人於不同地點死亡」。負責此案的GBI探員史坦伯格(Jamy Steinberg)表示，正在進一步調查中。

麥當勞 警察 喬治亞州

上一則

目的地已抵達？導航出錯 夏威夷遊客連人帶車開進水裡
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

亞特蘭大市中心醫院槍案 一死四傷 槍手落網

亞特蘭大市中心醫院槍案 一死四傷 槍手落網
麥當勞大麥克牛肉「多放1味」引暴動 網喊：改去漢堡王

麥當勞大麥克牛肉「多放1味」引暴動 網喊：改去漢堡王
澳媒稱麥當勞M字形商標有「性涵義」？ 網友直呼太扯

澳媒稱麥當勞M字形商標有「性涵義」？ 網友直呼太扯
麥當勞宣布最高機密「大麥克醬」 期間限定開賣

麥當勞宣布最高機密「大麥克醬」 期間限定開賣

熱門新聞

德州克利夫蘭鎮28日午夜發生重大槍擊案，五人遭行刑式處決。圖為警方28日在案發現場調查。(美聯社)

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

2023-04-29 21:55
一名7年級男童在校車司機昏倒後，趕緊抓住方向盤並踩下煞車，拯救了車上數十名學生。(截取自MSNBC影片)

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

2023-04-29 11:21
取自YouTube

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

2023-04-27 15:57
新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

2023-05-02 18:07
德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）因不滿停車時遭騙40元，一氣之下拿槍擊斃對方。(美聯社)

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

2023-04-28 23:18
犯下德州五屍命案的38歲墨西哥籍無證客奧羅佩薩，在案發現場附近數哩之處落網。(美聯社)

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

2023-05-02 23:01

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效
搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空