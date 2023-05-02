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德州5死槍案 無證客兇手曾被遣返4次 倖存者報警5次

編譯陳韻涵／綜合1日電
德州38歲無證客槍殺五名鄰居的屠殺案發生三天後，聯合辦案的聯調局探員和當地警方對於槍手行蹤仍無線索。(美聯社)
德州38歲無證客槍殺五名鄰居的屠殺案發生三天後，聯合辦案的聯調局探員和當地警方對於槍手行蹤仍無線索。(美聯社)

德州五死槍案1日進入緝凶的第三天，聯邦調查局(FBI)仍未掌握行兇的38歲墨西哥籍無證客奧羅佩薩(Francisco Oropeza)的行蹤；美國移民暨海關執法局(ICE)官員表示，奧羅佩薩多次非法入境曾被遣返四次；而躲過一劫生還的丈夫賈西亞(Wilson Garcia)受訪表示，一家人發現奧羅佩薩走近，曾五度報警，卻救不回妻小等五人的性命。

克利夫蘭鎮五死命案進入第三天，調查人員接獲假警報極少數明顯線索，緝凶進度緩慢，共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)挨批且面臨壓力。

艾伯特1日為此道歉並首次在公開聲明中，以非法移民的字眼形容受害家庭；艾伯特對移民採取強硬立場，這番措辭可能讓政治摻入刑案。

艾伯特的發言人事後為州長緩頰表示，「我們得知至少一名受害者可能合法來美，很抱歉公布錯誤資訊，分化緝凶重點。」

當局動員逾250名執法人員追捕奧羅佩薩，甚至還調派法警參與；警方一度獲報發現兇嫌行蹤，大批警力1日出現在蒙哥馬利郡，但搜尋無果；數小時後，警方獲報另一條線索，推文勒令多校封鎖校園，結果也是假警報。

ICE官員表示，奧羅佩薩多次非法入境，且於2009年3月與9月、2012年1月和2016年7月遭驅逐出境。

罹難家屬的丈夫賈西亞1日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問，還原案發當晚驚悚情況，他說28日午夜案發前約10到20分鐘，他與另外兩名男子走到奧羅佩薩的院子，請他別在靠近他們家的地方開槍射擊，因為嬰兒在睡覺，請奧羅佩薩到另一側練槍。

奧羅佩薩拒絕，賈西亞說他會報警。

賈西亞說，「我們走回家，妻子正在與警察講電話，我們報警五次，因為他的威脅性漸增；我們看到他離開他家，提著槍，我要妻子躲進屋內，他可能來威脅我們；我老婆卻說『你進屋，我不認為他會對我開槍，因為我是女性，我會在這守門』。」

奧羅佩薩隨後果真來到賈西亞家門口，在前門槍殺他的妻子索妮雅‧阿根提納‧葛斯曼(Sonia Argentina Guzman)、另三名成人和兩人的未成年兒子丹尼爾(Daniel Enrique Laso-Guzman)。

賈西亞說：「其中一名女性看到我的妻子倒地，要我跳窗逃生，說我的孩子已經沒了母親，我必須活著照顧他們，她協助我跳窗。」

賈西 非法移民 非法入境

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