華府晚間連2起無差別槍擊案致8傷 警曝：槍手可能為同一人

美國大都會警察局警車。照片為示意圖。（美聯社）

根據美國華盛頓大都會警察 局（Metropolitan Police Department），華府21日晚間連續發生2起槍擊 案，致8人受傷，其中包含一名女童。

警方表示，2起槍擊案發生時間、地點靠近，可能相關。根據美聯社，槍擊案未造成任何人身亡。

華府大都會警察局副局長萊特（Andre Wright）在記者會上表示，警方當日晚間10點左右接獲通報並趕往勒邦大街（Lebaum Street），在街上發現7名受槍傷的民眾，7人皆無生命危險。萊特說，多數傷者是自行前往就醫。

警方仍在勒邦大街上時，又接獲另起槍擊案通報說二號街（2nd Street）也傳槍響。警方趕往現場後發現一名12歲女童，女童下肢有槍傷，但並無生命危險。

警方目前仍在追捕槍手，據目擊者表示，槍手似乎駕駛一輛黑色賓士，並在駛入街區後朝路人無差別開槍。槍手開槍動機尚在調查中。