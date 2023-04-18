我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

被國民黨仙人跳？郭台銘：相信朱立倫徵召

開錯車道想掉頭 紐約20歲女遭連開2槍射殺

中央社／17日綜合外電報導
65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（取材自推特）
65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（取材自推特）

美國在過去一周內接連發生2起槍擊事件，只是因為對方按錯門鈴或開錯車道，造成1死、1傷，點燃美國民眾怒火，要求司法伸張正義。

美聯社報導，13日晚間10時許，密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）的16歲非裔青少年亞爾（Ralph Yarl）在前去接回他的2個弟弟時因按錯門鈴，被前來應門的84歲白人男屋主雷斯特（Andrew Lester）朝著前額及右前臂各開1槍。雷斯特今天被控犯下一級傷害罪。

檢察官湯普森（Zachary Thompson）今天在新聞發布會中表示，這起事件帶有「種族因素」，事發過後亞爾已於昨天出院，目前正在家中休養。湯普森隨後澄清，指控文件中並沒有任何內容表明，槍擊事件出於種族動機。

湯普森說：「我們明白這起事件有多令人灰心，但我可以向你們保證，刑事司法系統正在運作，並且將持續發揮作用。」

這起槍擊案點燃堪薩斯市和全國各地民眾的怒火，美國總統拜登（Joe Biden）等美國公民及政治領袖都要求伸張正義。亞爾的律師和部分民眾都強調，此案帶有種族因素色彩。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在推特上寫道：「沒有孩子應該活在因按錯門鈴而遭槍擊的恐懼中。」

密蘇里州是美國有「堅守陣地法」（Stand-your-ground Law）的約30州之一，允許出於自衛使用致命武力，但檢方判定屋主開槍不是出於自衛。湯普森說，目前已發布逮捕令，但雷斯特尚未被拘留。

亞爾被射殺的2天過後，另一名20歲女性吉利斯（Kaylin Gillis）15日晚間在紐約州北部與3名友人開車尋找朋友的房子時，因為車子開錯車道試圖掉頭時，遭65歲屋主摩納翰（Kevin Monahan）連開2槍射殺，其中一槍射中吉利斯。

華盛頓郡警長墨菲（Jeffrey Murphy）表示，由於槍擊事件發生在收不太到手機訊號的地區，車上一夥人在事發過後，趕緊驅車前往佛蒙特州界附近、靠近阿爾巴尼（Albany）的城鎮賽勒姆（Salem），並撥打911報案。急救人員趕赴現場並對吉利斯施行心肺復甦術，但仍回天乏術。

摩納翰因二級謀殺罪名被關進沃倫郡（Warren County）監獄，目前尚不清楚他是否委任律師代為發言。

槍擊 密蘇里州 拜登

上一則

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
NBA／前5分鐘轟5枚三分彈 湯普森擠身「300俱樂部」

NBA／前5分鐘轟5枚三分彈 湯普森擠身「300俱樂部」
NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們
客場再吞敗 勇士戰金塊2分飲恨 戰績掉到西區第6

客場再吞敗 勇士戰金塊2分飲恨 戰績掉到西區第6

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

2023-04-14 11:10
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok