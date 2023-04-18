開錯車道想掉頭 紐約20歲女遭連開2槍射殺

65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（取材自推特）

美國在過去一周內接連發生2起槍擊 事件，只是因為對方按錯門鈴或開錯車道，造成1死、1傷，點燃美國民眾怒火，要求司法伸張正義。

美聯社報導，13日晚間10時許，密蘇里州 堪薩斯市（Kansas City）的16歲非裔青少年亞爾（Ralph Yarl）在前去接回他的2個弟弟時因按錯門鈴，被前來應門的84歲白人男屋主雷斯特（Andrew Lester）朝著前額及右前臂各開1槍。雷斯特今天被控犯下一級傷害罪。

檢察官湯普森（Zachary Thompson）今天在新聞發布會中表示，這起事件帶有「種族因素」，事發過後亞爾已於昨天出院，目前正在家中休養。湯普森隨後澄清，指控文件中並沒有任何內容表明，槍擊事件出於種族動機。

湯普森說：「我們明白這起事件有多令人灰心，但我可以向你們保證，刑事司法系統正在運作，並且將持續發揮作用。」

這起槍擊案點燃堪薩斯市和全國各地民眾的怒火，美國總統拜登 （Joe Biden）等美國公民及政治領袖都要求伸張正義。亞爾的律師和部分民眾都強調，此案帶有種族因素色彩。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在推特上寫道：「沒有孩子應該活在因按錯門鈴而遭槍擊的恐懼中。」

密蘇里州是美國有「堅守陣地法」（Stand-your-ground Law）的約30州之一，允許出於自衛使用致命武力，但檢方判定屋主開槍不是出於自衛。湯普森說，目前已發布逮捕令，但雷斯特尚未被拘留。

亞爾被射殺的2天過後，另一名20歲女性吉利斯（Kaylin Gillis）15日晚間在紐約州北部與3名友人開車尋找朋友的房子時，因為車子開錯車道試圖掉頭時，遭65歲屋主摩納翰（Kevin Monahan）連開2槍射殺，其中一槍射中吉利斯。

華盛頓郡警長墨菲（Jeffrey Murphy）表示，由於槍擊事件發生在收不太到手機訊號的地區，車上一夥人在事發過後，趕緊驅車前往佛蒙特州界附近、靠近阿爾巴尼（Albany）的城鎮賽勒姆（Salem），並撥打911報案。急救人員趕赴現場並對吉利斯施行心肺復甦術，但仍回天乏術。

摩納翰因二級謀殺罪名被關進沃倫郡（Warren County）監獄，目前尚不清楚他是否委任律師代為發言。