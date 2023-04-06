2017年德州教堂槍案26死 聯邦1.4億元與受害人和解

2017年德州教堂大規模槍擊案兇手凱利在空軍服役期間，曾因家暴被定罪，但軍方未將其重罪紀錄傳到聯邦調查局資料庫，以致讓凱利合法購得槍枝犯下滔天血案。(路透)

司法部 5日宣布與2017年德州 教堂大規模槍擊 案受害者及家屬，達成1億4400萬元初步和解協議；這樁導致26人死亡的重大槍擊案，兇手是一名有暴力重罪紀錄卻仍能買到槍枝作案的空軍退役軍人；受害者及家屬2018年控告聯邦部門未善盡職責，司法部律師出面辯護，最後達成和解協議。

司法部副部長古普塔(Vanita Gupta)聲明表示，「任何言語或金錢都無法減少德州薩瑟蘭斯普林斯(Sutherland Springs)大規模槍擊案的巨大悲劇。今天的宣布結束訟案，結束對受害者造成的痛苦篇章。」

這椿德州史上死亡人數最多的大規模槍擊案，槍手凱利(Devin Patrick Kelley)在空軍服役近五年，2014年因行為不端遭勒令退伍後，買了四把槍，並攜帶其中三枝到薩瑟蘭斯普林斯第一浸信會教堂(First Baptist Church)周日禮拜現場濫射，最後舉槍自盡。

凱利服役期間曾因毆打前妻、打碎繼子頭骨被定罪；空軍承認當時若將其家庭暴力重罪紀錄上傳聯邦調查局資料庫，凱利可能就無法合法購得槍枝。

聯邦地區法官羅德里格斯(Xavier Rodriguez)2021年裁定空軍對此槍擊案「負有60%的責任」，其餘才是凱利的過錯；羅德里格斯表示，若政府盡責將凱利的犯罪紀錄輸入國家數據庫，「很可能可以阻止凱利犯下教堂槍擊事件。」

羅德里格斯2022年下令政府賠償家屬和受害者2億3000萬元，司法部對該裁決上訴；司法部5日與家屬和受害者達成的1億4400萬元和解金額，低於法官最初裁決，但解決了2018年以來這樁曠日費時的訴訟。

5日提交德州聯邦法院的紀錄顯示，受害者律師告訴法官已達成和解。司法部表示，該和解協議仍待法院批准。當聯邦機構或計畫遭到控訴時，司法部設有單獨負責刑事訴訟的部門會派律師出面辯護。