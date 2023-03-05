密州校園濫射 學區人員「過失致死 」獲撤銷 法官這樣說

青少年槍手伊森‧庫姆布利2021年在校園濫射，造成四人死亡、七人受傷；他在遭到謀殺罪起訴後已認罪。(美聯社)

2021年，密西根州一名15歲學生帶著父母在聖誕節 為他購買的槍枝到學校濫射，釀成死傷的大規模槍擊 案發生後，學區 及學區員工成為兩起過失致死官司的被告。法官3日宣布訴訟撤銷。

密州奧克蘭郡(Oakland County)巡迴法官布瑞南(Mary Ellen Brennan)在長達9頁的意見書中寫道，牛津社區學區(Oxford Community Schools)及員工受到州法政府豁免(governmental immunity)條款保護，免於面臨民事訴訟。

青少年槍手伊森‧庫姆布利(Ethan Crumbley)在民事訴訟中仍為被告，在遭到謀殺罪起訴後已認罪，他的父母詹姆斯‧庫姆布利(James Crumbley)及珍妮佛‧庫姆布利(Jennifer Crumbley)則遭到過失殺人罪(involuntary manslaughter)起訴。

2021年11月30日，伊森‧庫姆布利帶著一把半自動手槍，到位於底特律北邊的牛津高中(Oxford High School)開槍，造成四名同學死亡，另外六名學生及一名老師受傷。

檢警調查發現，伊森‧庫姆布利雖然情緒不穩定，但父母仍送槍給他當做聖誕節禮物。

民事訴訟裡指控學校老師、輔導老師及牛津社區學區行政主管都要為槍擊案負責，因為沒能對於伊森‧庫姆布利案發當天與前一天的可疑言行及時做出因應處理。

檢方指出，槍擊案發生當天早晨，有老師發現伊森‧庫姆布利所畫的圖像，內容包括一把槍、一顆子彈及一個流著血的角色，旁邊則寫著「到處都是血」及「這些想法停不下來—幫幫我」。

根據調查，學校通知庫姆布利夫妻立即到校處理，並為兒子在48小時內安排心理輔導，但庫姆布利夫妻拒絕將兒子從學校帶回家。伊森‧庫姆布利帶到學校的背包從未被搜查過，也沒有師長詢問他是否帶槍到校。伊森‧庫姆布利後來回到教室，不久之後就展開槍擊屠殺。