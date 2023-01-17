單親爸入監2周 獨子腦死 疑送寄養未按時注射胰島素 斥政府疏失

亞利桑納州男子布洛傑特去年因毒品罪入獄不到兩周，交由州政府監護的九歲獨子傑可布就因糖尿病併發症去世。圖為布洛傑特父子的合影。(美聯社)

亞利桑納州 單親爸布洛傑特(Richard Blodgett)因涉毒入監服刑不到兩周，就聽說交由兒童福利單位照顧的兒子腦死住院，傷心欲絕，要政府給個交代。

九歲的傑可布(Jakob)是布洛傑特的獨生子，愛玩遙控車、愛打電玩，當布洛傑特得知獨子去年底因腦死被送入加護病房後宣告不治，當場哀嚎痛哭。

法醫說，傑可布的死因是糖尿病 併發症。傑可布自幼罹患一型糖尿病，天生胰島素不足，不靠打針補充胰島素，難以活命。

布洛傑特說，他懷疑該州兒童安全廳怠忽職守，不是沒好好監測他兒子的血糖 ，就是沒給他按時注射胰島素，以致酮酸中毒(ketoacidosis)。

獲假釋出獄處理兒子後事的布洛傑特告訴美聯社，「才兩個禮拜，他們都沒辦法照顧好他；他是我畢生的驕傲和喜悅，如今沒了，我什麼都沒了。」

馬瑞科帕郡警局正在調查傑可布死亡案，局長潘佐恩(Paul Penzone)以案件調查中為由，拒絕受訪。

亞利桑納兒童安全廳則引述保密法，拒絕評論此案；該廳發言人達榮科(Darren DaRonco)表示，一般而言，寄養父母應該接受護理訓練，學會如何照顧有特殊病情的兒童後，才能收養小孩。

布洛傑特和傑可布的生母多恩吉斯(Cheryl Doenges)更進一步質問當局，傑可布被送寄養時，有沒有帶胰島素注射器、事先有沒有徵詢他的醫生，因為傑可布無法自行測量血糖、注射胰島素。

去年6月底結束的會計年度裡，亞州兒安廳監護的兒童中共有26人死亡，原因包括用藥過量、原有病症、自然死亡等，死亡率約為10萬分之97。而全國包括非政府單位監護的兒童死亡率為10萬分之55。