我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

「大氣河流」作怪 加州豪雨暴雪 多條公路封閉交通大亂

編譯潘勛／綜合31日電
北加州近日暴雨不斷，舊金山以北的271號公路12月30日的路面遭到土石流衝擊破壞。(美聯社)
北加州近日暴雨不斷，舊金山以北的271號公路12月30日的路面遭到土石流衝擊破壞。(美聯社)

強烈風暴挾傾盆大雨或強降雪31日侵襲加州許多地區，交通為之中斷、大亂，多條公路因此封閉；美聯社報導，原因是「大氣河流」(atmospheric river)由太平洋引進既長又寬的濕氣，目前內華達山脈積雪已達2呎，國家氣象局(NWS)沙加緬度站警告，車輛走進山區道路，一定要四輪驅動或輪胎加裝雪鏈。

加州準備迎接新年，不料大氣河流先到，造成加州北部洪水及土石流，部分路段為之封閉。

沙加緬度郡(Sacramento County)敦促未集居的威爾頓(Wilton)社區居民疏散，原因是道路遭遇洪水，恐切斷連外道路。

舊金山市中心31日下午剛開始便降下逾5吋的暴雨，兩量之大為有紀錄以來第二，僅次於1994年11月；大雨還在持續，恐打破已維持30年的紀錄。

加州公路巡警表示，州內交通大動脈之一的101國道(U.S. 101)舊金山市以南，因洪水已無限期關閉；貼上推特的短影片顯示，市內街道泥水如溪流漫溢；傾盆大雨下，奧克蘭市一處樓梯間儼然變成瀑布。

氣象主播卡本特(Courtney Carpenter)表示，暴風只怕還要在沙加緬度區再降逾1吋的雨，再向南移動；太浩湖(Lake Tahoe)一處滑雪勝地因洪水及操作出問題，雪場纜車已告停止；卡本特指出，洪水在多地發作。

NWS沙加緬度站公布迄30日上午止的24小時降雨分布圖，本地各地總雨量差異很大，由不到1吋到內華達山脈山腳下的超過5吋都有。

史托克頓警局公布一張照片，內容是一處橋下鐵路被洪水淹沒，一輛汽車卡在逾1呎的積水之中。

加州乾旱很久，這次大雨本備受歡迎，但還要下更多雨水才能大為改善旱象；過去三年創加州有史以來最乾旱紀錄。

NWS內華達州雷諾站(Reno)指出，目前發布的冬季暴風雨警告，對內華達山脈北半段，直到2023年元旦都生效，自優勝美地國家公園(Yosemite National Park)到太浩湖，山區積雪恐達5呎。

目前發布的洪水警戒，對加州北部多地直到年底夜間都生效；官方警告，各地溪河只怕洪水漫溢，敦促居民準備好沙包。

加州公路維護單位31日出動機具，在北加299號公路搶救遭到山石與泥石流破壞的路段...
加州公路維護單位31日出動機具，在北加299號公路搶救遭到山石與泥石流破壞的路段。(美聯社)

洪水 加州 舊金山

上一則

雪災後供不應求 機票漲價逾4倍 航空業者挨批趁火打劫

下一則

愛大命案 落網兇嫌放棄引渡聆訊 盼速回愛州受審證清白

延伸閱讀

八方雲集加州奇諾岡第2門店試營業 1月6日開張

八方雲集加州奇諾岡第2門店試營業 1月6日開張
加州救治安 竊盜950元才算重罪 議員提案：降至400元

加州救治安 竊盜950元才算重罪 議員提案：降至400元

加州企業30年出走64% 賭城首選

加州企業30年出走64% 賭城首選
洛縣車禍與死亡數 冠加州

洛縣車禍與死亡數 冠加州

熱門新聞

拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

2022-12-28 09:03

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易