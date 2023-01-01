「大氣河流」作怪 加州豪雨暴雪 多條公路封閉交通大亂

北加州近日暴雨不斷，舊金山以北的271號公路12月30日的路面遭到土石流衝擊破壞。(美聯社)

強烈風暴挾傾盆大雨或強降雪31日侵襲加州 許多地區，交通為之中斷、大亂，多條公路因此封閉；美聯社報導，原因是「大氣河流」(atmospheric river)由太平洋引進既長又寬的濕氣，目前內華達山脈積雪已達2呎，國家氣象局(NWS)沙加緬度站警告，車輛走進山區道路，一定要四輪驅動或輪胎加裝雪鏈。

加州準備迎接新年，不料大氣河流先到，造成加州北部洪水 及土石流，部分路段為之封閉。

沙加緬度郡(Sacramento County)敦促未集居的威爾頓(Wilton)社區居民疏散，原因是道路遭遇洪水，恐切斷連外道路。

舊金山 市中心31日下午剛開始便降下逾5吋的暴雨，兩量之大為有紀錄以來第二，僅次於1994年11月；大雨還在持續，恐打破已維持30年的紀錄。

加州公路巡警表示，州內交通大動脈之一的101國道(U.S. 101)舊金山市以南，因洪水已無限期關閉；貼上推特的短影片顯示，市內街道泥水如溪流漫溢；傾盆大雨下，奧克蘭市一處樓梯間儼然變成瀑布。

氣象主播卡本特(Courtney Carpenter)表示，暴風只怕還要在沙加緬度區再降逾1吋的雨，再向南移動；太浩湖(Lake Tahoe)一處滑雪勝地因洪水及操作出問題，雪場纜車已告停止；卡本特指出，洪水在多地發作。

NWS沙加緬度站公布迄30日上午止的24小時降雨分布圖，本地各地總雨量差異很大，由不到1吋到內華達山脈山腳下的超過5吋都有。

史托克頓警局公布一張照片，內容是一處橋下鐵路被洪水淹沒，一輛汽車卡在逾1呎的積水之中。

加州乾旱很久，這次大雨本備受歡迎，但還要下更多雨水才能大為改善旱象；過去三年創加州有史以來最乾旱紀錄。

NWS內華達州雷諾站(Reno)指出，目前發布的冬季暴風雨警告，對內華達山脈北半段，直到2023年元旦都生效，自優勝美地國家公園(Yosemite National Park)到太浩湖，山區積雪恐達5呎。