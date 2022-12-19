全美機場今年已截獲逾6000把槍創新高 88%子彈已上膛

亞特蘭大機場安檢人員最近在乘客攜帶的遊戲主機中，查到夾帶的手槍。(歐新社)

根據新報告，聯邦運輸安全管理局(TSA) 2022年在安全檢查站攔截的槍枝數量創下新高，安檢站首度在一年查獲超過6000把槍枝。

亞特蘭大機場安檢人員最近在乘客攜帶的遊戲主機中，查出一把夾帶的手槍。(歐新社)

TSA發布的數據指出，該局今年已攔截6301把槍枝，其中超 過88%槍枝在查獲時已經上膛，今年的數據已超越去年5972把槍的紀錄，當局預計到年底今年數據將上升至6600把左右，比2021年增長10%以上。

TSA的聲明指出該局規定所有安檢站禁止登機行李(carry-on bags)攜帶槍枝，即使是擁有隱密攜槍(concealed weapon)許可的乘客也不例外。

TSA局長佩科斯克(David Pekoske)表示：「我讚揚我們運輸安全局官員傑出的工作表現，預防槍枝進入機場 的安全領域，預防槍枝登上飛機。」

過去十年安檢站查獲的槍枝數量大幅增加，從2010年的1123把增長到如今超過6000把槍，除了2020年新冠疫情 爆發當年，查獲的槍枝數每年不斷攀升。

TSA已將槍枝違規的最高民事懲處提高到1萬4950元，希望達到嚇阻效果，罰款視每個案件情況決定。違規者還會被撤消TSA預先安檢計畫(TSA PreCheck)資格至少五年，該計畫允許乘客快速通過安檢。攜槍至安檢站的乘客依據州法或地方法律也可能被逮捕。

佩科斯克說：「當有乘客攜帶槍枝到安檢站，這會消耗大量的安全資源，並且對交通安全構成潛在威脅，此外對乘客來說也非常耗費成本。」

依規定，想要攜帶槍枝的乘客必須將槍放置在托運行李(checked baggage)內，並且向航空公司申報，須留意各家航空公司可能有額外的規定。