南卡律師殺妻兒 檢方指控為掩蓋金融犯罪行凶

檢察官指控南卡羅來納州著名人身傷害律師梅道，為了逃脫一連串金融犯罪的責任，去年不惜開槍殺死妻兒。圖為梅道(中)出庭時與律師討論。(美聯社)

檢察官 上周指控，南卡羅來納州 著名人身傷害律師梅道(Alex Murdaugh)為了逃脫一連串金融犯罪的責任，去年不惜開槍殺死妻兒，並試圖掩蓋其謀殺罪行，替自己博取同情和爭取更多時間。

檢察長沃特斯(Creighton Waters)在刑事審判前的聽證會上說明該州的控罪緣由，刑事審判定於下個月開庭，屆時梅道將因其妻子瑪格麗特(Margaret)及兒子保羅(Paul)的死亡面臨謀殺指控。

沃特斯說：「本案開始時許多人認為這是一樁謀殺案，並且涉及某些白領犯罪，但在進行廣泛的調查後，我們發現事實上這是以兩起謀殺告終的白領犯罪。」

南卡州有證據顯示，大約在2011年到2021年期間，梅道透過「連續的謊言、挪用及盜竊」從客戶偷取錢財。

去年梅道因涉及侵吞管家薩特菲爾德(Gloria Satterfield)死亡數百萬元的和解金被逮捕，檢察官已經對他提出80項以上的金融相關罪名，指控梅道從10幾名受害者身上偷走約850萬元。

沃特斯指出，梅道的金錢需求始於2007、2008年，當時他的土地交易出現問題。

2019年他的兒子保羅．梅道(Paul Murdaugh)捲入一起船難事故，19歲乘客比奇(Mallory Beach)在意外中喪生，比奇的家人對擁有該船隻的梅道家提起過失致死訴訟。

原告希望從梅道手中獲得「個人補償」，梅道的財務狀況愈來愈糟，陷入不斷借錢、賺錢及盜竊的循環。

大陪審團於2021年發出船難案的傳票 ，6月7日瑪格麗特和保羅遇害當時，保羅正面臨審判。

警方表示，梅道聲稱在愛蘭頓(Islandton)偏遠地區的家族狩獵屋發現妻兒的遺體，兩人都被槍殺致死。

梅道的律師表示梅道有瑪格麗特和保羅被殺害當晚的不在場證明，否認梅道涉及兩人的死亡。

沃特斯指出，梅道妻兒遇害當天，他正面臨「清算的日子」，因為法律事務所正在詢問與他的一個案件相關的財務問題，但其妻兒的死亡使事務所停止詢問，船難案件的一場聽證會也被取消。

梅道的律師在審前聽證會上否認南卡州的控罪動機，並指出該州並未提供證據顯示梅道因妻兒的死亡而有財務收穫。