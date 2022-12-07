科州同志夜店槍手被控305罪 檢方：還會增加

科州檢方指控上月19日在同志夜店開槍殺人的兇嫌奧卓奇(前左)，共300多項罪名。(美聯社)

科羅拉多州檢方6日正式起訴上月19日在同志 夜店槍殺五人、擊傷19人的槍手奧卓奇(Anderson Aldrich)，指控他犯下包括一級謀殺、謀殺未遂、攻擊和偏見等共305項罪名；被控訴偏見在科州意味著仇恨犯罪。

槍案後奧卓奇一直在押，不得保釋。他上月第一次開庭，是在獄中透過視訊遠程聽詢，只回答了法官問的姓名和權利等簡短問題。當時他的臉部有明顯瘀傷，是在夜店行凶後遭其他顧客制伏並毆打所致。第二次聽證時檢方表示，隨著更多受害人的身分得到確認，對他的指控罪名還會再增加。

此次出庭奧卓奇沒有發言，也沒有與檢方達成協議，他的公設辯護人更沒有回應任何提問。

科羅拉多泉市地區檢察官拒絕披露此案的細節，也沒有說明有何證據構成對他的偏見指控。他說：「我們將在法律允許的最大限度內提訴，絕不容忍因為性偏好的差異而對同志社區的成員進行攻擊。我們的司法管轄區將不會再發生此類事件。」

由於科州2020年廢除了死刑，檢方說，如果謀殺罪名成立，奧卓奇將面臨終身監禁不得保釋。法院定明年2月底舉行審判的初步聽證。

執法部門說，奧卓奇11月19日午夜前進入Club Q同志夜店，用AR-15半自動步槍掃射，他還有一把手槍，被一個顧客奪下，以阻止他繼續開槍，最終是一名退伍軍人和一個現役軍人將他制伏。

奧卓奇在夜店開槍的動機不明，他不像其他槍手在犯下大規模槍擊案前，會留下聲明以表明動機。

奧卓奇2000年在加州 出生時的名字為布林克(Nicholas Brink)，2016年搬到德州 聖安東尼奧與祖父母同住後改為現名。他2021年因威脅家庭成員而被捕，被控兩項威脅重罪和三項一級綁架，但最終都沒有起訴。