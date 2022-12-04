德州七歲女童失蹤 警方逮捕行凶FedEx送貨員

被母親麥特琳稱為「我的小天使」的德州七歲受害女童雅典娜·斯特蘭德。(取自臉書)

本周稍早德州 一失蹤七歲女童促發了「安珀警報」(Amber Alert，兒童失蹤綁架預警系統)，當局2日宣布女童已被發現死亡，一名涉案聯邦快遞(FedEx)司機因綁架及謀殺指控被逮捕。

受害女童雅典娜·斯特蘭德(Athena Strand) 30日晚間在父親位於天堂市(Paradise)的家失蹤，促使多個機構展開大規模搜索行動，上百名志工加入協尋雅典娜。

懷斯郡(Wise County)警長阿肯(Lane Akin)2日晚間在記者會上表示，一名調查人員稍早收到線報後，雅典娜的遺體於當日晚間被找到。

根據阿肯發布的消息，31歲的FedEx司機霍納(Tanner Lynn Horner)坦承殺害雅典娜，並告訴當局女童遺體的下落，霍納以綁架及謀殺罪指控被逮捕。

截至3日霍納仍被監禁，保釋金為150萬元，監獄 記錄未列出可替他辯護的律師。

根據記者會透露的消息，雅典娜失蹤不久前霍納曾到女童家送貨，阿肯說：「我們在調查稍早知道有一名FedEx司機到房屋前送貨，大約在同一時間，7歲的雅典娜失蹤。」

阿肯補充說，調查人員認為雅典娜「大約在離開家裡的那一小時內死亡」，他表示霍納已經坦承犯罪，並提到調查人員已經取得「數位證據」，但沒有詳細說明。

德州警方迅速破案，逮捕31歲的FedEx司機霍納，以綁架及謀殺罪指控等罪送檢方起訴。(美聯社)

阿肯表示，霍納並不認識雅典娜的家人，他拒絕討論犯罪動機，僅表示：「我們真的無法了解供詞內容，但我會說我們有一份供詞。」

雅典娜的繼母30日通報她失蹤，根據阿肯的說明，雅典娜的遺體在天堂市東南方距離約6哩遠的博伊德鎮(Boyd)被找到。

聯邦調查局(FBI )達拉斯(Dallas)辦公室的負責人、代理特別探員德懷爾(James Dwyer)表示，FedEx正與調查人員合作；FedEx發表聲明說明該公司正配合執法機構調查此案。

據CBS DFW報導，FBI、聯邦法警局(U.S. Marshals Service)、德州騎警隊(Texas Rangers Division)、德州家庭與保護服務局(Texas Department of Family and Protective Services)均參與本案調查。