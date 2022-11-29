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FTX風暴擴大 BlockFi聲請破產 債權人估逾10萬

編譯洪毅／綜合28日電
加密貨幣借貸業者BlockFi28日聲請破產，估計債權人逾10萬。圖為該公司商標。（路透）
加密貨幣借貸業者BlockFi28日聲請破產，估計債權人逾10萬。圖為該公司商標。（路透）

加密貨幣交易平台FTX於本月11日聲請破產，風暴持續延燒：相當於「幣圈銀行」的BlockFi援引對FTX曝險導致流動性危機，於28日向法院聲請破產；該放款平台的債權人超過10萬，包括證券交易委員會(SEC)也名列其中。

總部位於新澤西州澤西市(Jersey City)的BlockFi於2017年成立，為一加密貨幣融資平台，相當於加密貨幣界的銀行，在新冠疫情期間蓬勃發展，以兩位數的誘人利率吸引加密貨幣持有者在此「存幣」。

但是這些業者普遍欠缺正規銀行應有的流動性及資金緩衝，是為該平台及其客戶的風險；BlockFi在向法院聲請破產的文書中表示，該平台現在有資產10億元，但是背負高達100億元的債務，其債權人數超過10萬。

FTX則是BlockFi第二大債權人，欠款達2億7500萬元，而且放在該交易平台的加密貨幣資產無法取出，導致流動性危機而被迫聲請破產；此外，SEC也是最大債權人之一，欠款3000萬元，這牽涉到該平台今年2月與SEC及32州達成的1億元和解協議。

加密貨幣價值自去年底開始暴跌，例如比特幣價值已下滑約70%，如此「幣圈寒冬」，讓BlockFi最大的兩個同行競爭對手，Celsius Network與Voyager Digita於今年7月援引「極端的市場環境造成的虧損」等理由，向法院聲請破產。

當時，BlockFi聯合創辦人兼執行長普林斯(Zac Prince)就暗指加密貨幣環境惡化，稱「兩個月前，大家看起來都差不多，現在它們倒下了，客戶蒙受損失的時刻愈來愈近」。

惠譽(Fitch Ratings)資深主管胡賽因(Monsur Hussain)表示，BlockFi聲請破產重整，反映出加密貨幣生態圈出現「顯著的擴散風險」。

諮詢商「柏克萊研究集團」(Berkeley Research Group)經理倫齊(Mark Renzi)則表示，BlockFi在本月上旬就已在為破產做準備，例如拋售加密貨幣資產以籌集2億3860萬元現金，讓現金儲備擴充至2億5650萬元，並暫停接受客戶取款等。

倫齊還表示，相較於業務千瘡百孔、問題叢生的FTX，BlockFi的主要破產原因是曝險過甚，相對之下問題較為單純，預期客戶最終能夠取回「投資額的大部分」。

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