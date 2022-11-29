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「別看電影」男子機上持刀片威脅鄰座被捕

編譯徐薏茹／綜合28日電

司法部表示，一名猶他州男子本月21日搭乘捷藍航空(JetBlue)由紐約市到鹽湖城的班機時，在機上手持直式剃刀抵住鄰座女性乘客的頸部，隨後被逮捕，當局消息指出該男性乘客已被控攻擊罪。

猶他州聯邦檢察官辦公室指出，被控襲擊罪的男子是41歲的費克雷爾(Merrill Darrell Fackrell)，住在鹽湖城北方的雪城(Syracuse)，他被指控在飛機上攜帶武器，以及在國家航空特別管轄權(special aircraft jurisdiction)區內使用危險武器攻擊。

檢方聲明表示，費克雷爾座位隔壁是一對夫妻，他把手放在這位妻子的螢幕上，叫她別看電影，迫使這名女乘客拿下耳機，接著她注意到費克雷爾手上似乎有一把刀，與她的頸部只有幾吋的距離，於是衝往走道試圖脫險，但費克雷爾抓住她肩膀，想阻止她逃脫，這位太太的丈夫到機艙前面尋求空服人員幫忙。

費克雷爾持有的武器經確認是Facon的木製握柄直式剃刀，刀片長一至兩吋。

乘客尼德豪瑟(Abraham Niederhauser)說，他坐在嫌犯後方，相距兩個座位，注意到費克雷爾起身時手中拿著某項物品；尼德豪瑟說，案發於飛行途中，飛機降落後嫌犯被逮捕。

猶他州 紐約市 司法部

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