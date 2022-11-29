押送非裔男警車急剎致癱瘓 康州5警被控罪

非裔男子考克斯今年6月19日被捕時在警車中因碰撞導致癱瘓，五名涉案警員28日被控罪。圖為警察隨身攝影機拍到當天案發後警員將考克斯拖下警車。（美聯社）

康州五名警員28日被控二級魯莽致人危險和虐待他人的輕罪，五人涉嫌在用廂型警車押送一名非裔 男子時，因刹車過猛而導致非裔受到嚴重撞傷，造成胸部以下癱瘓。

35歲的考克斯(Randy Cox)被控持有武器，在今年6月19日遭捕，被送上一輛警車載往紐海文市(New Haven)警局。駕駛員警在路上為避免追撞前車而緊急剎車，結果造成坐在廂型車後方的考克斯身體衝出，頭部猛烈撞在車廂上。

考克斯說他不能動彈，請求警察 幫他，但部分員警嘲諷說，他是醉酒假裝受傷；抵達警局後，警察將他從車裡拖出，並關進拘留室，稍後才將他轉送醫院。

五名警員被控二級疏忽致人危險和虐待，案發後一直在休行政假。

紐海文市警局長賈可布森(Karl Jacobson)28日與市長舉行記者會時說，「警察可以犯錯，但絕不能惡劣待人，不能像對待考克斯那樣對待任何人。」

五名員警28日出庭，每人均以2萬5000元交保獲釋，等待12月8日出庭。

全國有色人種促進協會等民權組織對此表示憤怒，稱考克斯的遭遇與巴爾的摩市非裔男子格雷(Freddie Gray)類似，格雷2015年在警車裡戴著手銬和腳鐐，因脊椎受傷而死。

考克斯家人的律師要求對紐海文警察追責，說「他們的行為導致考克斯胸部以下癱瘓，而且不採取任何救援措施。」

警方是在街區派對上發現考克斯攜槍而將其逮捕，後來撤銷對他的指控。考克斯家人9月對紐海文市和五名警察提出聯邦指控，其中四名警察表示他們有權豁免被控，因為他們的行為沒有違反作業規則。

考克斯事件發生後，紐海文市推出一系列警察改革措施，包括取消用廂型警車運載囚犯，而是使用有標誌的警車。改革措施還包括警員如果發現囚犯需要救助，或是囚犯顯得需要救助，應立刻召喚救護車。