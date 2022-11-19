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「惡血」事件騙局 一堆政商名流上當 女主角荷姆斯被判刑11年

編譯洪毅／綜合18日電
「惡血」事件女主角伊麗莎白·荷姆斯，18日遭加州北區聯邦地院法官判處11年3個月徒刑。(Getty Images)
「惡血」事件女主角伊麗莎白·荷姆斯，18日遭加州北區聯邦地院法官判處11年3個月徒刑。(Getty Images)

曾經是最年輕女姓億萬富豪，宣稱將徹底改寫醫學檢測技術而吸引多名政商名流投資，到頭來卻只是一場騙局，其高潮迭起還被當作多部影視題材的「惡血」事件女主角伊麗莎白·荷姆斯(Elizabeth Holmes)，18日遭加州北區聯邦地院法官判處11年3個月徒刑。

現年38歲的荷姆斯於2003年成立醫學檢測公司Theranos，並一直擔任該公司執行長直到2018年倒閉。在2014年巔峰時代，她宣稱公司開發出一種檢測機器，只要幾滴血液，就能檢測出多種疾病。

如此劃時代的技術讓她當時有「女版喬布斯」的稱號，吸引甲骨文創辦人艾里森(Larry Ellison)、媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)、擁有沃爾瑪的沃爾頓(Walton)家族投資，籌集資金近10億元；她還拉攏前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)、舒茲(George Shultz)及前國防部長馬提斯(James Mattis)等人加入董事會。

但Theranos開發出來的機器事實上極度不可靠。騙局東窗事發後，荷姆斯於今年1月因四項欺騙投資人等罪名而遭陪審團定罪，本月18日遭法官判刑135個月監禁，低於檢察官求處的15年，但大大高於荷姆斯的律師團隊請求的18個月。

聯邦檢察官利奇(Robert Leach)說，荷姆斯設計的騙局是「矽谷史上罕有的最惡劣白領犯罪」，她「獵取投資人改寫醫療保健的希望」，藉此爭奪至高名望及數十億元的利益，求處重刑，還考慮到遏制科技業誇大、狂妄的風氣之必要。

荷姆斯的律師團隊則說，她經營Theranos「出於一番美意」，是「無私的夢想家」，14年來埋首工作，直到倒閉前夕仍致力於完善技術、改革醫療保健，曾經持股價值高達45億元，卻從未賣股牟利；此外，也不能忽視她前男友、Theranos高階主管巴爾瓦尼(Ramesh "Sunny" Balwani)對她的身心虐待所造成的影響。

荷姆斯 檢測 投資

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