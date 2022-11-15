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愛車突起火 今夜秀前主持人傑李諾臉部燒傷

編譯徐薏茹／綜合14日電
國家廣播公司「今夜秀」前主持人傑李諾因汽油燃燒被燒傷，正在醫院接受治療。圖為傑李諾與他蒐集的名車。 (美聯社)
國家廣播公司「今夜秀」前主持人傑李諾因汽油燃燒被燒傷，正在醫院接受治療。圖為傑李諾與他蒐集的名車。 (美聯社)

國家廣播公司(NBC)夜間脫口秀節目「今夜秀」 (The Tonight Show)前主持人傑李諾(Jay Leno)上周末傳出在自家車庫發生意外被燒傷，14日他透過「綜藝」雜誌(Variety)證實發生事故，正從嚴重燒傷中康復，目前狀況穩定。

李諾在聲明中說：「我因為汽油引燃的火災而嚴重燒傷，我沒事，只需要一周或兩周來復原。」

根據布班克消防局(Burbank Fire Department)新聞稿，意外發生於12日中午12時30分左右，消防人員抵達事故現場後救治一名成年男性傷者，而後送往醫院急診室。

格羅斯曼燒傷中心(Grossman Burn Center)發言人艾米‧貝內特(Aimee Bennett)在「眾生相」雜誌(PEOPLE)發表聲明，證實李諾在該中心接受治療，「李諾希望大家知道他情況穩定而且正在接受治療」，他周末在自家車庫發生意外，臉部及手被燒傷。

目前尚未釐清事故發生的確切經過，但李諾的員工斯威夫特(George Swift)向「走進好萊塢」 (Access Hollywood)透露，他在操作一輛蒸汽動力車期間被汽油噴濺到並著火。

李諾在意外後，取消近期內所有表演。

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