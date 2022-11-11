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散播康州屠殺是假的…瓊斯加罰4.73億 總賠款達14.4億

記者張聲肇／綜合報導
極右派陰謀論者瓊斯因散播不實言論，宣稱康州珊迪虎克小學槍擊案是騙局，10日被康州法院判決須追加賠償4億7300萬元。(路透)
極右派陰謀論者瓊斯因散播不實言論，宣稱康州珊迪虎克小學槍擊案是騙局，10日被康州法院判決須追加賠償4億7300萬元。(路透)

康州法院10日追加極右派陰謀論者瓊斯(Alex Jones)散播不實言論的罰鍰4億7300萬元，他共須賠償受害人14億4000萬元。

瓊斯是陰謀論網站「資訊戰」(Infowars)創辦人，他散播言論說，2012年發生的康州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案是為了達到控槍目的而製造的騙局，因而遭受害學生及教師的家屬控訴。該案當時造成20名小學生和六名教師死亡。

聯邦法院法官貝莉絲(Barabara Bellis)在長達45頁的判決書中表示，原告說被告藉由手上的工具、散播內容的能力和受其影響的聽眾，包括「資訊戰士」，明知會傷害人，仍刻意且惡意散播不實言論，事實證明原告的說法有理。

原告的律師馬泰(Christopher Mattei)說，被告被法院罰以巨額賠款，希望想靠謊言牟利的陰謀論者，從中記取教訓。「法院認清瓊斯及其事業體的行為是『刻意、惡意甚至邪惡』的。」

瓊斯10日在自己的節目上說，罰他鉅款是一大笑話，也荒謬絕倫，他沒錢賠償。「真笑死人，好比寄一張10億元的帳單給我。」

在長達一整個月的審判庭上，八名受害人家屬和聯邦調查局幹員作證說，這麼些年來，他們遭受否認槍擊案發生過的人威脅與騷擾，在家裡、在公共場合，在社交媒體上，以及電子郵件裡辱罵他們，有些證人還接到死亡與強暴的威脅。

六名陪審團員裁決，瓊斯誣蔑15名原告，造成原告精神痛創，違犯康州「不公平交易行為法，」應賠償9億6500萬元。

瓊斯說審判不公，侵犯了他的言論自由，他要上訴。他說，他名下只有200萬元，根本賠不起。

追加的金額包括3億2300萬元原告律師及訴訟費，和1億5000萬元違反「不公平交易行為法」的罰款。在康州，誣蔑和精神創傷的賠償金，通常限於支付原告律師的費用。根據協議，原告律師可分到9億6500萬元的三分之一，即3億2200萬元。至於違反「不公平交易行為法」的罰金，則沒有上限。

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