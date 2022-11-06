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紐約37層高樓失火 多人掛窗外 38人受傷、2命危

編譯陳韻涵／綜合5日電
一名女子攀在窗外躲避濃煙，消防隊員協力搶救。(取自推特)
一名女子攀在窗外躲避濃煙，消防隊員協力搶救。(取自推特)

紐約曼哈頓一棟37層高樓5日疑因電動單車的鋰電池自燃引發火災，造成38人受傷，其中五人重傷，至少兩人危在旦夕。

紐約市消防局(FDNY)表示，這起意外5日上午10時30分在東52街429號20樓發生，至少24名住戶逃到頂樓求生，另有多人掛在窗戶外躲避濃煙並等待救援，消防隊員接獲報案三分鐘後到場救援。

社群媒體上的影像可見消防隊員驚險救人的場景，一組消防隊員將一名女子從濃煙竄天的20樓窗戶救出，並繫上安全索。 

另有一名消防隊員摘下防煙面罩給被濃煙籠罩的一名女子呼吸新鮮空氣，兩人再一起緩慢垂降到下一層樓的窗戶，由另一組消防隊員將這名女子帶往安全處。

23歲的住戶萊利·揚科夫斯基(Riley Jankowski)表示，她聽到消防隊員呼喊才知道大樓發生火災。她說：「我跑下樓，衝到庭院，看到窗戶破裂、玻璃飛濺，我跟我媽通電話(報平安)時不斷尖叫。」

消防局長蘿拉‧卡范納(Laura Kavanagh)肯定消防隊員火速行動並營救火災大樓的居民，形容這場火警的狀況非常危險。

消防局副助理局長李伯(Frank Leeb)讚揚隊員的迅速反應，成功營救出38位民眾，其中至少兩人吸入濃煙嗆傷。

另有網友讚賞消防隊員的英勇表現，推特(Twitter)用戶凡恩(Andrew Fine)寫道：「天啊，這可能是我看過最驚險的救援行動，FDNY你們最勇敢，超棒，感謝你們所做的一切。」

FDNY官員表示，已著手調查火災原因，以及大樓的安全機制，包括防火門是否維持敞開，以及大樓的防火規畫和設施是否完備等。

住在10樓的26歲羅森柏格(Grant Rosenberg)表示，他逃出家門時，沒有聽到任何警鈴聲響。他說：「警鈴沒響，但大家似乎都收到通知並往外逃生。」

社群媒體 紐約市 曼哈頓

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