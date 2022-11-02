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佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

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佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

編譯柯立偉／綜合2日電
2018年發生的佛州帕克蘭校園槍擊案，導致17人死亡的被告克魯茲2日晚間法院宣判終身監禁不得假釋。(美聯社)
2018年發生的佛州帕克蘭校園槍擊案，導致17人死亡的被告克魯茲2日晚間法院宣判終身監禁不得假釋。(美聯社)

2018年2月14日在佛羅里達州邁阿密都會區帕克蘭(Parkland)道格拉斯中學(Marjory Stoneman Douglas High School)犯下校園槍擊案，導致17人死亡的被告克魯茲(Nikolas Cruz)，2日晚間被布羅瓦(Broward)地方法院宣判終身監禁不得假釋。

路透報導，即便2018年的帕克蘭中學槍擊案是今年德州烏瓦德小學槍案以前，美國史上死亡人數最多的校園槍擊案，但陪審團上月投票決定免除克魯茲死刑，最重只能判終身監禁，引起許多受害者家屬不滿，不少受害者家屬在庭上痛斥陪審團決定，並批評佛州「需12位陪審員一致決定」才能判處死刑的規定。

17歲死者多瑞特(Nicholas Dworet)的媽媽在庭上質問：「究竟要多嚴重的罪刑才能判處死刑？」另一名死者海倫娜．拉姆齊(Helena Ramsay)的母親安妮．拉姆齊(Anne Ramsay)批評克魯茲是「純粹的邪惡」；本案中死亡的道格拉斯中學足球教練希克森(Chris Hixon)的兒媳更把克魯茲稱作「國內恐怖分子」。

死者奧利佛(Joaquin Oliver)的女友維多利亞．岡薩雷斯(Victoria Gonzalez)則回憶起與男友在一起的時候，她對克魯茲說：「我很遺憾你從未見過這個世界所能給予的愛，我不在乎你的生死，我只知道我經歷了很多人此生中都未曾經歷過的愛情。」

帕克蘭中學槍擊案死者中，也包含一名華裔學生王孟傑(Peter Wang)，為了替同學爭取逃生時間而擋住教室門，卻不幸成為克魯茲槍下亡魂；為表彰他的貢獻，身為初級預官(JROTC)的王孟傑被西點軍校破格身後錄取為2025學年度榮譽學員。

克魯茲出庭聆判時身著紅色囚衣、帶著手銬和口罩，一言不發地坐在公設辯護人身邊，除了因被受害者家屬批評戴口罩「不尊重」而脫下口罩，以及回答法官就程序上的說明以外，克魯茲並未有任何發言，也看不出是否有任何情緒波動。

克魯茲 槍擊 口罩

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