贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

華盛頓州韓裔女子安英淑(右)在一處樹林遭分居丈夫安蔡景(左)活埋數小時，最終從坑洞逃出獲救。(KIRO7電視截圖)

華盛頓州 發生駭人聽聞的刑案，一名韓裔 女子疑因已分居的丈夫不願付贍養費，而被活埋在一處樹林數小時，幸好最終從坑洞逃出，警方事後已逮捕這名韓裔男子。

事發於西雅圖西南約60公里(約37哩)的瑟斯頓郡(Thurston County)。17日凌晨1時許，警方911接到韓裔女子安英淑(Young Sook An，音譯)報案，猶如給人堵著嘴巴似地大聲叫喊，警員到場時發現一名女子躲在一間房屋前院的棚子內，瘋狂尖叫，「我的丈夫想殺死我！」

法庭文件指出，「當時她的頸部、臉部下方及腳踝上還纏著膠帶。她的腿、胳膊和頭部有大面積瘀傷，衣服和頭髮都沾滿了泥土」。

女子獲救後向警方表示，她16日下午在家中與丈夫商討離婚及金錢問題時遭對方攻擊；之後被對方用膠帶將雙手反綁，眼睛被蒙住、大腿和腳踝也用膠帶綑綁。她曾設法用蘋果手表撥打911，但對方在將她推入車庫時打碎了手表。

她表示，丈夫將她載到一處據信是樹林的地方，又聽到挖泥土的聲音，後來還被刺傷了胸部，又被注射了毒品 ，然後她被埋進一個坑裡。對方更把一棵沉重的大樹放在她的頭上，在坑內她還能聽到丈夫走來走去，並把泥土蓋在她身上。

她說她在洞裡呼吸困難，但設法扭動來保持臉上有適當的空間，經過數小時後，她終於解脫了膠帶，除下蒙住眼睛的膠帶，從坑裡脫身；她跑了約30分鐘，直到找到一棟民宅撥打911。

這名女子向調查人員表示，她的丈夫之前就曾威脅要殺她，甚至說「寧願殺了她，也不會給贍養費」。

警方其後根據她的描述，在一處樹林找到一個看來是新挖的淺坑，坑外還有一條膠帶。

警方逮捕了涉案的53歲韓裔男子安蔡景(Chae Kyong An，音譯)，18日過堂時，法官批准檢方的要求，拒絕保釋還押候訊。他面臨一級謀殺未遂、一級綁架和一級襲擊等控罪。